Le ministère britanno-colombien de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation faible en carbone lance une consultation pour recueillir des commentaires des citoyens sur un document de travail. Celui-ci est destiné à guider la province dans ses efforts pour devenir un fournisseur mondial de minerais critiques.

Le gouvernement provincial souhaite en effet tirer parti des minerais critiques, notamment utilisés dans la construction de batteries, de véhicules électriques, d'éoliennes et de panneaux solaires. La demande de ces produits est en hausse.

Au début du mois, le ministère a publié un document de travail (Nouvelle fenêtre) qui présente le cadre de la stratégie sur les minerais critiques et demande des commentaires sur six objectifs. Parmi eux, il y a la reconnaissance et la réconciliation avec les peuples autochtones, la transparence publique, l'innovation et la gestion de l'environnement.

Tout le monde peut faire part de ses commentaires sur le document jusqu'au 6 novembre à 16 h (heure du Pacifique).

Le plan révélé au début de 2024

Les avis recueillis doivent permettre de nourrir la stratégie de la province concernant l’extraction de minerais critiques. Ce plan, qui doit être révélé au début de l’année 2024, doit notamment inclure une collaboration avec les Premières Nations, une grande partie des minerais se trouvant sur leurs terres. Le plan doit aussi établir les lignes directrices et des exigences environnementales strictes pour les entreprises.

En Colombie-Britannique, nous avons l'occasion de tirer parti de cette situation tout en contribuant réellement à la transition énergétique mondiale , explique Josie Osborne, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation faible en carbone. Nous allons le faire de manière responsable, sûre et, ce qui est absolument essentiel, dans le respect des Premières Nations.

L’effort d’exploration des minerais critiques par le gouvernement provincial a aussi des détracteurs. C’est le cas de Mining Watch Canada, qui estime que les recherches de minerais entraînent des perturbations alors même qu’il y a un risque de ne rien trouver ou de ne rien pouvoir extraire.

La consultation voulue par le ministère provincial a lieu alors qu’une révision de la loi provinciale sur la propriété minière (Mineral Tenure Act), qui régit en partie la manière dont l'exploration peut être effectuée dans la province, est également à l’ordre du jour.

3 % du PIB

En septembre, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a, en effet, jugé que le système de permis d'exploitation minière de la province ne respectait pas l'obligation du gouvernement de consulter les groupes autochtones et a donné à la province 18 mois pour y remédier.

La Colombie-Britannique, premier producteur de cuivre au Canada, possède des gisements connus de 16 des 31 minerais critiques.

En 2022, l'industrie minière de la Colombie-Britannique a contribué à hauteur de 7,3 milliards de dollars au produit intérieur brut de la province, soit environ 3 % du total, plus que tout autre secteur de ressources naturelles.

