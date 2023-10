Québec solidaire (QS), des syndicats et des membres de la société civile, dont l'organisme Voix juives indépendantes Montréal, réclament des gouvernements Legault et Trudeau « une condamnation ferme de la punition collective qu'Israël est en train de faire subir aux Palestiniens de la bande de Gaza ».

En conférence de presse vendredi matin à Montréal, ces groupes ont plaidé pour la paix au Proche-Orient, demandant à Québec et à Ottawa de faire pression sur l'État hébreu pour mettre fin à une situation qu'ils considèrent comme insoutenable .

Selon eux, chaque vie civile fauchée depuis le début du conflit est une vie fauchée de trop .

On demande très clairement une condamnation ferme du gouvernement québécois et du gouvernement canadien [...] de la crise humanitaire sans précédent qui se passe à Gaza , a déclaré Niall Clapham Ricardo, porte-parole de la branche montréalaise des Voix juives indépendantes.

La punition collective qui est imposée au peuple gazaouis est absolument abominable , a-t-il lancé.

La députée Ruba Ghazal – qui a vu sa famille quitter la Palestine pour le Liban dans la foulée de la création d'Israël, en 1948 – a elle aussi pris la parole aux côtés d'un représentant de la commission altermondialiste de QS pour réaffirmer sa solidarité avec la cause du peuple palestinien .

Il importe, dit-elle, de choisir le camp des humains, de la dignité humaine et du respect du droit international .

Il y a des crimes de guerre [...] du Hamas, qui a attaqué des civils, mais il y a aussi des crimes de guerre [commis par] l'État d'Israël, qui est en train de s'attaquer à des populations innocentes, qui n'ont rien à voir là-dedans, sous prétexte qu'on veut anéantir le Hamas.

En entrevue à ICI RDI, un peu plus tard, Mme Ghazal a tenu à condamner une fois de plus les actes barbares du Hamas.

Mais il faut dire les choses : les Palestiniens vivent dans une situation de colonisation militaire, une situation d'apartheid , a souligné la députée, citant des organisations internationales comme Human Rights Watch et Amnistie internationale.

Et parler de la situation des Palestiniens, qui dure depuis 75 ans, ça ne veut pas dire qu'on ne se préoccupe pas de la situation des civils [israéliens] , a-t-elle nuancé, dénonçant les crimes de guerre commis des deux côtés, par le Hamas et par l'État hébreu.

« L'heure de la fin du régime d'exception pour le peuple palestinien a sonné, ainsi que celle de l'occupation militaire et du blocus de Gaza, d'autant plus qu'ils vont à l'encontre du droit international », ont plaidé vendredi plusieurs groupes, dont Québec solidaire, représentée par la députée Ruba Ghazal.

La meilleure façon pour l'État d'Israël de se défendre, ce n'est pas la violence, ce n'est pas d'ériger des murs, ce n'est pas de bombarder Gaza, a plaidé la députée. La meilleure défense, c'est d'arrêter l'occupation militaire, d'arrêter l'apartheid.

Et pour le lui faire comprendre, le gouvernement du Québec et celui du Canada devront parler haut et fort , selon Mme Ghazal. Il faut un cessez-le-feu immédiat pour protéger les populations innocentes des deux côtés , a-t-elle estimé.

Les Québécois, en particulier, ont le devoir, selon elle, de plaider pour une solution pacifique du confit, en raison de leur solidarité historique envers le peuple palestinien .

À ses côtés, Niall Clapham Ricardo a pour sa part déploré l'invasion terrestre de l'armée israélienne en préparation dans la bande de Gaza. Je trouve que ça va nuire plus que ça va apporter de solutions dans ce contexte-ci , a-t-il dit.

Le porte-parole de l'organisme Voix juives indépendantes Montréal, Niall Clapham Ricardo, admet que sa position ne fait pas l'unanimité dans sa communauté. Mais son judaïsme « en est un de solidarité » et il importe, dans le contexte actuel, « de se tenir aux côtés des droits humains des Palestiniens », selon lui.

Plus tôt dans la matinée, Mme Ghazal, qui aspire à succéder à Manon Massé à titre de co-porte-parole féminine de QS , avait expliqué en entrevue à l'émission montréalaise Tout un matin, sur ICI Première, qu'elle ne [manquait] jamais une occasion pour parler de la cause palestinienne .

Même si, personnellement , il lui est difficile d' en parler de façon neutre , la députée affirme qu'elle s'est toujours efforcée de ne pas présenter les choses de façon manichéenne, en prenant parti pour un camp ou l'autre .

Une motion qui divise à Québec

Mardi, le conflit israélo-palestinien s'était invité dans la joute politique québécoise, une motion caquiste à ce sujet ayant été adoptée par l'Assemblée nationale malgré l'abstention des députés de QS et du Parti québécois (PQ).

Le texte notamment [condamnait] les actes terroristes perpétrés par le Hamas ; [offrait] ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes ; et [appelait] à la libération immédiate et sans condition des populations civiles prises en otages .

Or, QS aurait aussi voulu que la motion déplore que l’escalade de la violence ait engendré le décès de nombreux civils israéliens comme palestiniens et qu’elle appelle au respect du droit international par toutes les parties .

Dans un point de presse émotif, le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, avait aussi fait savoir que son parti, soucieux de ne pas créer une hiérarchie à l’égard de la valeur des victimes civiles , avait proposé des amendements pour enjoindre Israël à respecter le droit international, mais en vain.