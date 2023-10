Pierre Poilievre encourage les Albertains à conserver le régime de retraite fédéral

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, encourage les Albertains à ne pas quitter le régime de retraite fédéral et promet de le protéger s'il devient premier ministre.

Dans sa première déclaration publique sur la proposition de l'Alberta de se retirer du Régime de pensions du Canada (RPC) parue d'abord dans le quotidien National Post, il affirme attribue la division d'aujourd'hui à ce qu'il considère comme une mauvaise gestion de l'économie par le gouvernement Trudeau.

Dans sa déclaration , Pierre Poilievre s'en prend notamment au régime législatif du gouvernement qui, selon lui, freine le développement. Il soutient que ces mesures ont conduit les Albertains à chercher des moyens de récupérer une partie de leur argent.

Les pensions, dernière source de tensions entre l'Alberta et le fédéral

La déclaration du chef du Parti conservateur du Canada survient une journée après que Justin Trudeau a envoyé une lettre ouverte à la première ministre albertaine, Danielle Smith.

La lettre en question indique que le gouvernement fédéral entend défendre les droits des Albertains à participer à la RPC , et ce, même en cas d'adoption d'un régime autonome par la province de l'Alberta.

Dans une lettre adressée à la première ministre albertaine, Danielle Smith, le premier ministre Justin Trudeau affirme que les Canadiens ont confiance dans le régime de retraite fédéral et que le retrait des Albertains du RPC exposerait des millions de personnes à une plus grande instabilité. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Danielle Smith a publié, le mois dernier, un rapport indépendant de la société LifeWorks, spécialisée dans les ressources humaines, qui conclut que l'Alberta pourrait avoir droit à 334 milliards de dollars si elle se retirait du RPC . Cette somme correspond à plus de la moitié de la valeur du fonds de pension canadien.

Ce chiffre a été vivement débattu par des économistes et des politiciens.

Trevor Tombe, professeur d’économie à l’Université de Calgary, affirme que le montant qu’un régime automne pour l’Alberta pourrait rapporter se trouve dans une fourchette d’incertitude d’environ 90 milliards à plus de 300 milliards de dollars.

Selon ce dernier, l’interprétation adoptée par LifeWorks et soutenue par le gouvernement provincial demeure tout de même absurde , irréalisable , et s’éloigne de la véritable intention de la loi .

Pour sa part, Justin Trudeau affirme dans sa lettre de mercredi que la proposition du gouvernement conservateur uni de l’Alberta affaiblirait les pensions de millions de personnes âgées et de travailleurs en Alberta et dans tout le pays .