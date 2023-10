Le Gatinois Éric Deshaies affrontera les plus coriaces coureurs de la planète au Tennessee. Il va participer pour une deuxième fois aux Championnats du monde de Backyard Ultra, qui commencent ce samedi, une course lors de laquelle il faut compléter le plus de boucles de 6,7 km possible en moins d’une heure chaque fois.

Il n'y a qu'un seul gagnant, le dernier coureur encore debout à la fin de l’épreuve. L’athlète de 49 ans fera face à une compétition très féroce alors que sa première participation s’était déroulée pendant la pandémie en 2021.

Quand j’ai été aux Championnats du monde, les Européens n’étaient pas là et les Australiens non plus. Cette année, ce sera la crème de la crème. Les 75 meilleurs au monde seront présents , explique Deshaies, qui affrontera notamment l’Australien Phil Gore qui détient le record avec 102 tours.

Ouvrir en mode plein écran Le coureur gatinois Éric Deshaies va participer aux Championnats du monde de backyard ultra pour une deuxième fois. On le voit ici avant son départ pour le Tennessee. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Les Belges sont très forts et les Américains aussi. Les Japonais sont aussi capables de se faire vraiment mal. Il y a beaucoup de monde [dangereux]. L’autre Canadien qui m’a battu au championnat national [Ihor Verys], est dans mes favoris aussi , ajoute Deshaies qui avait remporté le championnat canadien en 2022.

Le Gatinois se présente au Tennessee sans avoir en tête la victoire. Il vise un objectif de 75 tours, ce qui devrait le placer en milieu de peloton, lui qui a remporté plusieurs courses du genre en sol canadien.

On doit y aller avec nos objectifs personnels. Si je peux faire plus, je vais faire plus, mais je n’ai pas la pression de gagner.

Mon record c’est 66 heures. D’aller à 67 serait déjà un bon objectif, mais 75, ça fait 500 km. C’est juste un beau chiffre, ce serait plaisant de réussir ça , rêve Deshaies.

Publicité

Un entraînement spécifique

Le coureur de fond a tout essayé dans sa vie. Habitué des grands événements, Deshaies a notamment couru 10 marathons en 10 jours au printemps 2021. Il a toujours été à la recherche du défi qui allait le satisfaire le plus. Il croit l’avoir trouvé avec le Backyard Ultra.

C’est vraiment un autre monde. Ces courses permettent d’aller à ta limite. Je recherchais ça. Quand tu arrêtes dans les Backyards, c’est parce que tu n’es plus capable , grimace Deshaies.

Ouvrir en mode plein écran Gagnant des deux premières éditions du Big Wolf’s Backyard Ultra de Cacouna, le coureur Éric Deshaies a effectué 66 boucles de 6,7 km pendant sa course de 2022. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté d'Éric Deshaies

La question du sommeil est toujours le principal défi du coureur, qui, ironiquement, travaille à la clinique du sommeil de l’Hôpital de Hull.

C’est ça, le problème. Au bout de 48 heures, dormir 5 ou 6 minutes à la fois, tu commences à avoir des hallucinations et je veux pas me rendre à un point où ce serait dangereux pour ma santé à long terme , dit celui qui s’entraîne exclusivement pour ces épreuves depuis deux ans.

Publicité

Je ne fais pas de longues sorties de 50 ou 100 km. Je vais courir plusieurs fois par jour et des fois ce sont des sorties à l’improviste. Des fois, je reviens de mes quarts de nuit et je vais courir quelques kilomètres sans dormir , ajoute-t-il.

Il y a une stratégie que j’aime beaucoup. Le plaisir est de vouloir se dépasser parce qu’après 40 ou 50 heures, on est plus dans la souffrance que le plaisir.

Mais, pour Deshaies, souffrance rime avec plaisir dans ce type de course. D’affronter les meilleurs au monde est déjà un accomplissement pour lui.