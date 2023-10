Identité de genre dans les écoles : l’adoption du projet de loi 137 attendue vendredi

Le gouvernement de la Saskatchewan devrait adopter le projet de loi 137 qui est relatif aux droits parentaux vendredi. Des débats autour de ce projet de loi ont été menés pendant 33 heures au cours de la semaine et ont été conclus jeudi après-midi.

La troisième lecture et le débat sont prévus ce vendredi. Une fois adopté, ce projet de loi deviendra une loi dès qu'il sera signé par le lieutenant-gouverneur.

Au cours des 33 heures qu'a duré le débat jusqu'à présent, les députés néo-démocrates ont fait quant à l'adoption de ce projet loi.

Ils ont aussi lu des témoignages de ceux qui s'y opposent et à l'utilisation de la disposition de dérogation.

Publicité

La plupart des critiques ont porté sur l'obligation d'obtenir le consentement des parents avant qu'un enfant de moins de 16 ans puisse utiliser un nom ou un pronom différent basé sur le genre à l'école.

Les membres de l'opposition soutiennent que cette exigence exclura des enfants et qu'elle vise une minorité vulnérable de jeunes transgenres et de diverses identités de genre .

L'utilisation de la disposition de dérogation pour passer outre des sections de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de l'homme de la Saskatchewan a aussi été critiquée par l'opposition et les experts juridiques.

Une directive vivement critiquée

En août dernier, le gouvernement provincial avait annoncé son intention d'adopter une nouvelle politique scolaire pour protéger les droits des parents en ce que concerne l'éducation sexuelle de leurs enfants à l'école, ainsi que l'utilisation des noms et pronoms préférés.

Publicité

Cette politique a ensuite été contestée en justice par l'UR Pride Centre for Sexuality and Gender Diversity.

À l'issue d'une audience, le juge Michael Megaw a accordé une injonction suspendant la mise en œuvre de la politique dans l'attente d'une audience complète.

Le juge avait indiqué que la politique pourrait causer un préjudice irréparable .

Rien n'indique [...] que le ministère [de l'Éducation] ait discuté de cette nouvelle politique avec les parties intéressées potentielles telles que les enseignants, les parents ou les élèves , a indiqué Michael Megaw dans sa décision.

Malgré cela, le premier ministre Scott Moe a affirmé que son gouvernement invoquera la disposition de dérogation et adoptera une loi pour protéger la politique.

Il a ajouté le gouvernement provincial a élaboré cette politique après avoir entendu les parents.

Le 10 octobre, une session d'urgence a commencé à l'Assemblée législative et le projet de loi 137 qui modifie la loi sur l'éducation a été présenté peu après.

Ouvrir en mode plein écran Lors des débats au parlement jeudi, le porte-parole du NPD en matière d'éducation, Matt Love, a dénoncé le manque de consultation entourant cette nouvelle directive. Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu

Les opposants dénoncent un manque de consultation en amont

Lors des débats au parlement jeudi, le porte-parole du NPD en matière d'éducation, Matt Love, a dénoncé le manque de consultation menée par le gouvernement provincial autour de ce projet de loi.

Jeudi soir, le NPD a présenté deux amendements qui ont été rejetés lors des votes.

Il s’agissait, selon l’opposition, de faire en sorte que le consentement parental ne soit pas requis dans les cas particuliers où un professionnel de la santé mentale détermine qu'il n'existe aucun moyen sûr d'informer un parent. Le deuxième amendement visait à créer une stratégie d’engagement parental.

Avec les informations de Adam Hunter