Le conseiller municipal du district de Châteaudun, à Trois-Rivières, est sorti de son mutisme, deux jours après qu’il a été révélé qu’il devait 26 000 $ en taxes municipales impayées depuis 2021 à la Ville. Luc Tremblay dit avoir « régularisé » sa situation et espère tourner la page sur cette histoire « qui relève de ma vie privée », selon lui.

Je ne suis pas un gars qui est à l’ordre pour ces papiers-là, affirme Luc Tremblay. J’ai été marié pendant 30 ans avec une épouse merveilleuse qui a toujours tout géré. […] Puis, lorsqu’elle est décédée en 2014, je me suis ramassé à faire la paperasse, puis moi, c’est le bout que j’ai toujours détesté le plus.

Ce n’est pas un problème financier mon problème, moi c’est un problème d’ordre, je ne suis pas à l’ordre dans ma paperasse.

Luc Tremblay possède des immeubles locatifs, des chalets locatifs et une entreprise, dont l’aspect financier est géré par une comptable et une administratrice. Je n’aurai pas le choix de trouver quelqu’un qui va m’aider pour me tenir à jour dans mes dossiers personnels. Je le fais avec mes entreprises, mais là dans mon dossier personnel, il va falloir aussi que j’engage quelqu’un qui va m’aider à tenir mes dossiers à jour , concède-t-il.

Sur nos ondes, il précise qu’il savait qu’il était en retard sur ses paiements. J’ai étiré ça , dit-il. Luc Tremblay plaide cependant ne jamais avoir reçu les avis de la Ville. Dans ce dossier-là, je ne sais pas trop pourquoi, ils m’envoyaient ça à l’adresse où j’habitais il y a dix ans avant le décès de mon épouse. Donc, moi, je n’ai jamais reçu les avis parce qu’avoir reçu les avis, je ne suis pas fou non plus, je sais comment ça marche, je sais qu’un moment donné ça peut être publié, je l’aurais payé avant, je l’ai payé immédiatement hier.

Il dit avoir reçu l’avis par huissier en main propre, à la bonne adresse, après avoir reçu un appel de sa part. J’ai pu lui donner ma nouvelle adresse. […] Dès que j’ai vu le document le lendemain, je me suis dit que j’allais aller régler ça , poursuit le conseiller.

Pas question de partir

Appelé à démissionner par le parti Action Trois-Rivières, Luc Tremblay est catégorique : il ne compte pas quitter son poste de conseiller. Ça ne m’a même pas effleuré l’esprit , laisse-t-il tomber.

Je considère que comme conseiller municipal, je fais la job, je suis de ceux qui dénoncent tout dérapage. Je suis au courant de mes dossiers. […] Je suis convaincu que les citoyens de mon district et les citoyens Trois-Rivières en général apprécient les combats que je mène depuis plusieurs années.

Je considère que je ne mérite pas de démissionner, pas du tout.

Luc Tremblay a été élu pour la première fois dans le district de Châteaudun lors d’une élection partielle en 2015.

