Une chaire de recherche sur le don d’organe voit le jour à Sherbrooke

Une nouvelle chaire de recherche est lancée à Sherbrooke pour faire avancer les connaissances scientifiques en matière de don d'organes.

Le projet qui est en développement depuis bientôt cinq ans s'apprête maintenant à se déployer, après avoir été retardé par la pandémie.

L'équipe a amassé 1 million de dollars afin de démarrer la chaire de recherche, de concert avec la Fondation du CHUS et la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. La Fondation Justin Lefebvre participe aussi au financement.

Le pneumologue et membre du CA de Transplant Québec, Yannick Poulin affirme qu'il s'agit d'une grande fierté de voir naître ce projet sur lequel il travaille depuis plusieurs années.

Le titulaire de la chaire de recherche est Frédéric D'Aragon. Cette chaire-là va lui permettre d'avancer dans sa recherche et d'aller chercher d'autres bourses , précise Yannick Poulin.

Ça va permettre à Sherbrooke d'être un pôle majeur, on l'espère, dans le don d'organes au Canada.

Yannick Poulin précise que la recherche de financement se poursuit auprès de donateurs dans l'objectif d'atteindre 2,5 millions de dollars en 2023.

Tout est encore à faire

Selon Yannick Poulin, plusieurs domaines de recherches sont encore à développer pour améliorer le don d'organe.

Il faut que les organes restent adéquats, il faut les conserver plus longtemps et que les organes survivent dans le corps des receveurs, qu'il n'y ait pas de rejet et ça vient avec la recherche , explique Yannick Poulin.

Il estime aussi qu'il faut considérer l'importance de bien soutenir les familles dans cette démarche. En tant que médecin qui travaille aux soins intensifs, il est témoin de toute la gamme d'émotion qui habite les familles au moment d'accepter le don d'organe.

Il faut aider les patients à passer de la détresse à la décision de faire un don pour essayer de sauver la vie ou d'améliorer la vie d'autres. Ça fait partie de notre travail, en même temps, c'est beau.

Yannick Poulin souhaite aussi que le gouvernement rende le don d'organe automatique, à moins que les patients aient signifié leur refus au préalable.

Contribution de la Fondation Justin Lefebvre

L'idée derrière ce vaste projet a été inspirée par le fils de Yannick Poulin. À la suite du décès de son ami Justin Lefebvre, le jeune Elliot, 8 ans, a suggéré à son père de lancer une fondation au nom de Justin.

De cette idée lancée en 2017 est née la Fondation Justin Lefebvre qui fait la promotion du don d'organe et qui a aussi contribué financièrement à la création de la chaire de recherche. Le pneumologue Yannick Poulin souligne que son fils, maintenant adolescent, demeure impliqué dans le projet.