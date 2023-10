Policier accusé d’agression sexuelle : des membres de la GRC témoignent

Le procès de l’agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) accusé de voies de fait, agression sexuelle, étranglement, usage ou menace d’usage d'une arme et abus de confiance s’est poursuivi jeudi à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick.

Des enregistrements informatiques montrent que l’agent Osama Ibrahim avait l’habitude de passer plusieurs heures consécutives hors de sa zone de patrouille lorsqu’il travaillait pour le détachement de Grand Bay-Westfield.

Gisele LeBlanc, gestionnaire du centre de télécommunication de la GRC , a témoigné et a interprété les registres informatiques. Elle a assuré que les données montrent les dates, les heures et l’endroit où se trouvait la voiture de police d’Osama Ibrahim.

À partir de décembre 2021, date à laquelle il aurait commencé à venir régulièrement dans le restaurant de Saint-Jean où travaillait la victime, le GPS de la voiture de police de l’accusé montre qu’elle était garée au même endroit pour des durées allant de six à huit heures d’affilée. Le système montre également qu’il revenait au même endroit plusieurs fois par jour et restait généralement pour une à deux heures.

Ouvrir en mode plein écran L’accusé, Osama Ibrahim, est sorti du palais de justice en courant sous la pluie jusqu’à une voiture qui l’attendait le 16 octobre 2023. Photo : Radio-Canada / Graham Thompson

Les lieux et durées concordent avec les preuves avancées par la victime alléguée et sa famille. La jeune fille avait 16 ans au moment des faits présumés, l’accusé en avait 27.

Son identité est protégée par une ordonnance de la cour.

Des absences jugées « déraisonnables »

Plusieurs officiers, dont les deux supérieurs de M. Ibrahim à Grand-Bay-Westfield, ont assuré qu’il n’est pas inhabituel pour les agents d’aller manger à Saint-Jean en raison du manque d’options pour manger dans leur zone de patrouille.

La caporal Jullie Rogers-Marsh, la supérieure immédiate de l’accusé, a assuré qu’il était attendu des agents qu’ils reviennent dans une durée raisonnable .

Au-delà d’une heure en dehors de la zone de patrouille, c’est déraisonnable a-t-elle témoigné.

Pour le sergent Luc Samson, il est attendu que les agents récupèrent leur souper et reviennent dans la zone de patrouille du détachement.

Ouvrir en mode plein écran L'agent de la GRC, Osama Ibrahim est notamment accusé d'agression sexuelle. Photo : CBC

Plus tôt cette semaine, la plaignante a raconté qu’elle avait rencontré Osama Ibrahim en décembre 2021 à son travail et qu’il avait commencé à venir régulièrement. L’agent aurait commencé à développer une amitié avec le frère et le père de la victime présumée.

Un mois plus tard, l’accusé aurait exprimé sa volonté d’épouser la jeune fille. Ses parents la trouvaient trop jeune pour se marier mais ont accepté que les deux apprennent à se connaître.

L’adolescente a témoigné que c’est à ce moment qu’Osama Ibrahim aurait changé de comportement à son égard. Elle affirme qu’il a commencé à devenir violent quand ils étaient seuls.

Ce n’est qu’après que l’accusée ait quitté la province que la jeune fille s'est confiée sur les abus allégués. Elle a témoigné dans la cour qu’elle avait trop peur de lui pour parler.

Reprise du procès le 2 novembre

Selon ses propos, il la menaçait et lui montrait régulièrement ses armes de service y compris un taser. La fille et ses parents ont tous témoigné que M. Ibrahim aurait activé son taser plusieurs fois devant eux.

En cour, l’ancien officier de la GRC Jonathan Castonguay, a interprété les registres pour le taser assigné à la voiture de police qu’Osama Ibrahim conduisait.

Les entrées montrent que le taser a été activé plusieurs fois lors d’une période de deux jours en décembre 2021.

Suite aux questions de l’avocat de la défense T.J. Burke, Jonathan Castonguay a ajouté qu’il était possible qu’un autre agent se soit servi du taser assigné à Osama Ibrahim. Aucune preuve que quiconque s’en soit servi n’a été présentée.

Le procès doit reprendre le 2 novembre.

D'après un reportage de Mia Urquhart, CBC