Une professeure de Nouvelle-Écosse veut transformer un projet pilote sur la culture du lin en un projet à long terme.

Ma vision est celle d'une industrie locale du lin en Nouvelle-Écosse , dit Jennifer Green.

L'année dernière, elle a décidé d'aider des agriculteurs à cultiver et à transformer le lin. Elle a bénéficié de subventions du fonds pour la recherche en Nouvelle-Écosse et de celui pour les arts.

Elle a aussi reçu une subvention du gouvernement provincial pour financer les travaux, qui s'étendent présentement sur 21 fermes dispersées entre la Rive-Sud et la vallée de la Margaree au Cap-Breton.

Ouvrir en mode plein écran La culture du lin permet de produire des graines, mais aussi des fibres textiles. Photo : Crédit : Jean-Pierre Beaulieu

Elle parcourt la province à bord d'une fourgonnette, baptisée la Flaxmobile, pour rencontrer les agriculteurs sur leurs terres et leur apprendre comment produire du lin.

C’est son expérience en tant que designer textile qui l’a motivée à démarrer ce projet. Elle est également professeure agrégée de textiles et de mode à l'Université NSCAD.

Elle dit que le manque de tissu local est un obstacle pour les artisans de la Nouvelle-Écosse surtout à cause du coût des importations de l'étranger.

Si vous essayez vraiment de créer des objets qui évoluent à partir de votre culture et de votre lieu, c'est difficile d'utiliser des fils ou des tissus venus d'ailleurs pour raconter ces histoires.

Les agriculteurs à bord

Elle dit que les agriculteurs semblent ouverts à diversifier leurs cultures et à participer au développement d'une industrie du lin qui produit graines et tissus.

Ouvrir en mode plein écran Les graines de lin font partie de la culture et à la ferme The North Grove, ils ont donné les graines à leurs poules. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

L'une des fermes impliquées est The North Grove, qui est gérée par une organisation à but non lucratif et ses bénévoles dans le nord de Dartmouth.

Publicité

Katherine Carey, la coordinatrice de la ferme, a déclaré qu'il n'aurait pas été possible de démarrer la culture dans la ferme urbaine sans l'aide de Jennifer Green.

Il n'y a pas beaucoup d'informations en ligne , a déclaré Carey. vous devez connaître des gens.

Une partie de ce que The North Grove a cultivé et transformé ira à Frances Dorsey, qui est artiste textile depuis plus de 40 ans.

Ouvrir en mode plein écran Des bénévoles de la ferme communautaire The North Grove, à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, se tiennent derrière un tas de lin séché prêt à être transformé en fibre de lin. Photo : Radio-Canada / Taryn Grant

Elle est ravie de voir une reprise de la production de lin en Nouvelle-Écosse.

Publicité

J'aime la qualité de la fibre. J'aime la résistance de la fibre. J'aime la façon dont elle prend la couleur. J'aime la façon dont quelque chose en lin a un poids et une gravité particuliers et pend , dit-elle. J’aime aussi le lin parce que c'est respectueux de l'environnement.

C’est Jennifer Green qui a présenté Frances Dorsey à la ferme et son but c’est de jumeler les autres fermes avec des artisans et établir des réseaux à travers la province.

Une tradition néo-écossaise

Jennifer Green explique que le lin était une culture courante en Nouvelle-Écosse aux 18e et 19e siècles, mais qu'elle a diminué dans les années 900.

Certains des outils manuels qu'elle utilise sont des répliques de ceux utilisés par les agriculteurs locaux il y a des centaines d'années. Elle enseigne aux producteurs comment extraire la fibre de lin de la plante à l'aide d'outils manuels pour une meilleure compréhension.

Ouvrir en mode plein écran La fibre du lin produit en Nouvelle-Écosse est extrait à la main ou mécaniquement grâce à l'équipement de la ferme Taproots Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Par contre, après la première année, le lin est traité mécaniquement dans une installation de la vallée de l'Annapolis gérée par la ferme TapRoot, ce qui réduit le temps et la main-d'œuvre et permet aux agriculteurs de se développer.

Jennifer Green espère voir la production de lin atteindre une échelle commerciale en Nouvelle-Écosse d'ici une décennie.

Caitlin Congdon, spécialiste des grandes cultures à la société d'État Perennia, a des doutes.

Il soulève que le lin a besoin d'un sol acide, contrairement à de nombreuses autres cultures locales, ce qui le rend difficile à inclure dans les rotations de cultures.

Il croit que la plupart des exploitations agricoles locales devraient investir massivement dans des machines pour se lancer dans la culture du lin à grande échelle. Jennifer Green reconnaît qu’il y a des défis à l’intensification, mais elle ne pense pas qu’ils soient insurmontables.

Avec les informations de Taryn Grant de CBC