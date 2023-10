Un patient sur trois quitte le plus grand service d’urgence de Winnipeg sans consultation à cause des longs délais d’attente, selon Soins Communs.

Le Dr Michael Boroditsky, président de Doctors Manitoba, trouve cela troublant

C’est certainement préoccupant pour moi en tant que médecin, mais cela l'est encore plus pour les patients , affirme-t-il.

Selon les données de Soins Communs, 13,1 % des patients du Centre des sciences de la santé en besoins de soins médicaux avaient les urgences sans voir du médecin en 2019.

Publicité

Ce taux est passé à 34,1 % au cours de la même période en 2023, selon ces mêmes données.

À l’Hôpital de Saint-Boniface, les patients partent sans être consultés par un médecin presque 2,5 fois comparé au chiffre enregistré en 2019 et à l’Hôpital Grace, cela arrive presque quatre fois plus.

Selon le Dr Michael Boroditsky, le fait que les patients quittent les salles d’attente sans recevoir de traitement représente un sérieux problème qui pourrait mener à des situations de vie ou de mort.

C’est d'autant plus préoccupant dans un cas d'une personne qui a besoin d'être traitée, mais qui ne reçoit pas les soins nécessaires. Nous ne voulons pas être un environnement où les gens ont l’impression de jouer aux dés pour savoir s’ils vont être soignés.

Pour lui, ces enjeux démontrent que le système de santé manitobain ne fonctionne pas.

Soigner à temps

Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba est d’avis que les temps d’attente corrompent le système de santé.

Publicité

Les patients sont en colère et s’en vont , affirme Darlene Jackson, la présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba.

Elle ajoute que les longs délais d'attente pourraient se transformer en tragédie pour les patients qui ne sont pas rapidement observés.

Ces taux de délai d'attente se sont considérablement aggravés dans tous les hôpitaux de Winnipeg durant les cinq dernières années à cause du manque de personnels.

Temps d’attente actuels dans les services d’urgences Services d'urgences En attente En traitement Délai d'attente Hôpital Grace 22 42 9,5 h Centre des sciences de la santé 59 56 9,75 h Hôpital pour enfants 7 5 4,25 h Hôpital Saint-Boniface 26 49 10,25 h Dernière mise à jour : 7h45 du matin. Source : Office régional de la santé de Winnipeg

En février dernier, un patient est mort, alors qu'il attendait d'être traité dans un service d’urgence bondé au Centre des sciences de la santé et que les infirmières étaient débordées.

Le patient avait été évalué et trié et attendait pour recevoir des soins dans un couloir, car tous les lits dotés en personnel étaient occupés. Son état s’est aggravé et il est décédé peu après.

Selon Darlene Jackson, il est également important de noter que certaines personnes se retrouvent à l’hôpital parce qu’elles n’ont pas d’autre moyen d’accéder aux soins de santé.

Si vous êtes une personne de la zone centrale et que vous n’avez pas accès à un véhicule pour vous rendre à l’Hôpital Victoria, vous allez aux urgences du Centre des sciences de la santé. C’est là que vous vous rendez pour être vu , affirme-t-elle. Et si vous n’êtes pas en situation d’urgence, vous risquez d’attendre des heures et des heures avant d’être pris en charge.

Manque de personnel et centre de soins d’urgences mineurs

Le Dr Shawn Young, directeur des opérations du Centre des sciences de la santé, affirme que le système de santé manitobain est en difficulté, car il est débordé et manque cruellement de personnel.

Nous avons du mal à fournir aux patients les soins dont ils ont besoin en temps voulu , dit-il. Il est très pénible pour nous tous, patients et personnels, de voir tant de patients partir sans avoir reçu de soins.

Les problèmes de recrutement en santé sont loin d’être uniques au Manitoba ou même au Canada. Selon le Dr Shawn Young, les recruteurs sont très agressifs au Canada et ailleurs. Il ajoute que la compétition au niveau mondiale est rude.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Shawn Young, directeur des opérations Centre des sciences de la santé de Winnipeg, affirme que la dotation en personnel reste un problème crucial. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Bien qu’un financement ait été mis en place qu'il y ait davantage de lits pendant un certain temps, il n’y a pas de personnel qualifié pour les gérer.

Shawn Young affirme qu’il pourrait embaucher 500 infirmières dès demain si elles étaient disponibles.

Une nouvelle clinique d'urgence mineure a ouvert ses portes au Centre des sciences de la santé de Winnipeg en août dernier dans le but d’alléger la pression sur les unités d'urgences et d’orienter les patients dont les besoins sont moins graves vers d’autres sites de l’hôpital.

Ce projet de 3 millions de dollars devrait accueillir 22 000 patients par an, soit quatre à six patients par heure ou 50 à 60 par jour.

En date du 1er octobre, 828 patients, soit une moyenne d’environ 15 patients par jour, ont reçu des soins dans cette nouvelle clinique.

Soins Communs indique que le temps d’attente est d’un peu plus de deux demi-heures en moyenne pour les patients qui se rendent à la clinique d'urgence mineure.

Toutefois, les heures d’ouverture ont varié au cours des deux premiers mois, allant de six à douze heures par jour, en raison de problèmes de personnel que Soins Communs s’efforce de résoudre.

Avec des informations de Brittany Greenslade