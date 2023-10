Pour éviter la facture de Muskrat Falls, il installe des panneaux solaires sur sa maison

Comme tout bon physicien, Dave Goodyear a fait le calcul. Les panneaux solaires coûtent de moins en moins cher et sa facture d’électricité va grimper en flèche au cours des prochaines années en raison du mégaprojet hydroélectrique de Muskrat Falls.

C’était donc logique, selon lui, d’investir dans l’énergie solaire afin d’éviter de payer la dette gigantesque du barrage.

Les impacts de Muskrat Falls seront importants. On va payer 2 % ou 2,5 % plus cher, chaque année, sans même compter les plans d’expansion et les autres coûts d’entretien que paient toutes les sociétés d’électricité.

Depuis deux semaines, 36 panneaux solaires sont accrochés au toit de la maison et du garage de Dave Goodyear, à Flatrock, dans le nord-est de la péninsule d’Avalon. Ce système lui a coûté 25 000 $, mais il peut produire jusqu’à 16 kW d’électricité, soit bien au-delà de ce dont sa maison moderne et peu énergivore a besoin.

La maison de deux étages est toujours branchée au réseau de distribution. Pendant le jour, en tant qu’autoproducteur participant au programme de mesurage net de Newfoundland Power, Dave Goodyear envoie ses surplus d’énergie au réseau public, recevant en échange des crédits qui paient, à long terme, toute l’électricité qu’il achète lorsqu’il fait nuit.

Il faut penser à long terme

Si Dave Goodyear reconnaît que les panneaux lui ont coûté cher au départ, il estime qu’il aura récupéré son investissement d’ici huit à 10 ans. Il évite aussi de payer les augmentations futures aux tarifs d’électricité.

C’est comme si je payais toute mon électricité maintenant, au tarif actuel , explique Dave Goodyear. Si les tarifs grimpent plus rapidement que prévu, je récupérerai mon argent plus rapidement.

Le prix de l’électricité sur l’île s’élève aujourd'hui à 13,3 cents/kWh. Celui-ci va toutefois continuer à grimper au cours des prochaines années. Le mégaprojet de Muskrat Falls est le facteur le plus important, même si l’inflation, l’entretien des centrales existantes et le plan d’expansion d’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador jouent aussi dans la balance.

La facture de Muskrat Falls devait s’élever à 7,4 milliards de dollars, en 2012, lorsque le gouvernement provincial a donné le feu vert au projet. Elle a presque doublé depuis. Le fédéral est intervenu à deux reprises pour restructurer la dette du projet, mais celle-ci sera finalement remboursée par les 280 000 consommateurs d’électricité de la province en raison de tarifs plus élevés.

Il faut penser à long terme. [...] Même avec les coûts au début, même avec l’entretien, je finis par économiser de l’argent.

Pas la solution miracle

Dave Goodyear souligne que l'énergie solaire n'est pas la solution miracle pour tous les consommateurs d’électricité.

Il sera impossible pour la plupart des résidents, dont les maisons sont probablement plus énergivores, de réduire à zéro leur facture grâce à des panneaux solaires. Pour générer suffisamment d’électricité, il faut également avoir un toit avec une grande surface orientée dans la bonne direction.

Il soutient cependant que plus de ses concitoyens pourraient se tourner vers les programmes de mesurage net de Newfoundland Power et d’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador.

Ces programmes peu connus existent depuis 2017 et permettent aux citoyens de produire jusqu’à 100 kW d’énergie solaire ou éolienne. Leurs surplus peuvent ensuite être vendus au réseau de distribution public.

À l’échelle provinciale, la production doit se limiter à 5000 kW d'électricité, mais en 2022, il y avait seulement 32 projets en production avec une capacité globale d’environ 370 kW.

Dave Goodyear estime que la plupart des Terre-Neuviens et Labradoriens ignorent que le prix des panneaux solaires dégringole et que même dans leur province souvent pluvieuse et brumeuse, les panneaux peuvent être efficaces.