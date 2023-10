Des événements à Saguenay, Alma et Roberval pour la Nuit des sans-abri

La Nuit des sans-abri prend de l’ampleur au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’événement sera souligné cette année à Roberval pour la première fois. Des activités sont aussi prévues à Alma et Saguenay.

La 34e édition de la Nuit des sans-abri se déroule sous le thème Sans toit, ni choix.

À Roberval, des élus municipaux, des représentants de la Sûreté du Québec, de la santé publique et d’organismes communautaires sont mobilisés pour soutenir les personnes en situation d’itinérance. Les gens sont attendus entre 19 h et 22 h à la Place de la mairie de Roberval. Une marche de sensibilisation, des kiosques d’information et de l’animation sont prévus.

Ça indique que c'est positif, que la situation est moins tabou aussi, croit le coordinateur des intervenants du service d’intégration de proximité du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) Dany Paré. Malheureusement, parce qu’il y a plus d'itinérance visible, on en parle plus, mais il y a beaucoup de services qui oeuvraient déjà au sein de cette population là, ce qui est vraiment important aussi de nommer, c'est que ces personnes là dans le fond, les organismes sont déjà là.

L’événement organisé pour une deuxième année à Alma se tient au parc voisin de l’église Saint-Joseph entre 16 h et 21 h. Les participants pourront notamment entendre des personnes en situation d’itinérance parler de leur parcours de vie.

À Saguenay, l’activité organisée par le Service de travail de rue de Chicoutimi et neuf organismes partenaires aura lieu à la Place du citoyen entre 17 h et 22 h. En plus d’un parcours de sensibilisation aux réalités des sans-abri, un spectacle sera présenté.

Selon le dénombrement réalisé durant la nuit du 11 octobre 2022, 231 personnes étaient en situation d’itinérance visible au Saguenay-Lac-Saint-Jean.