Les pharmacies albertaines manquent de vaccins pour la grippe et la COVID-19

Les Albertains peuvent se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19 depuis lundi. Or, plusieurs pharmacies doivent annuler des rendez-vous faute de vaccins.

Jessy Roos est une mère calgarienne de quatre enfants et enceinte de son cinquième. Elle et sa famille ont pris leur rendez-vous pour se faire immuniser. Mercredi soir, la veille de sa vaccination, elle a reçu un texto la prévenant que son rendez-vous était annulé, sans autres explications.

Lorsqu’elle a appelé directement la pharmacie où elle devait se rendre, on l’a informée que les pharmacies n’ont pas reçu les doses de vaccin qu’elles espéraient.

Pas de pénurie, dit la province

La province affirme qu’il n’y a pas de pénurie de vaccins, mais que les doses n’arriveront pas toutes en même temps. La limite hebdomadaire imposée aux pharmacies est une stratégie pour assurer une distribution équitable et éviter le gaspillage de vaccins. Cette mesure serait mise en place jusqu’au début du mois de novembre.

Les pharmacies de la province ne sont autorisées qu’à recevoir 100 doses de vaccin par semaine. Ce nombre équivaut toutefois à ce qu'écoule Randy Howden, pharmacien propriétaire au Crowfoot Medecine Shoppe, en une seule journée.

Lundi, il affirmait que toutes les plages de vaccination étaient comblées pour les 10 prochains jours. Certains de ses clients avaient réservé leur place trois semaines à l’avance. Le pharmacien a dû annuler et reporter des rendez-vous dès mardi, faute de doses à injecter.

Le pharmacien confie que c’était très frustrant, cette semaine, d’essayer d’appeler et de comprendre d'où arrivent les vaccins pour en obtenir plus. Il a réussi à obtenir l'information et quelques doses, mais il prévoit que le nouvel arrivage sera épuisé d'ici mardi.

Randy Howden espère que la province améliorera l'approvisionnement.

Ce serait vraiment bien s’il y avait un processus en place permettant aux pharmacies de demander des doses de vaccin supplémentaires en justifiant leurs besoins et de les recevoir.

Mathieu Giroux est pharmacien chez Cambrian Pharmacy. Il affirme que 200 personnes sont déjà sur sa liste d’attente. Il prévoit qu’avec cette restriction de 100 vaccins par semaine, cela prendra jusqu'à 1 mois avant de rattraper le retard dans la vaccination.

Avec les informations de Jennifer Lee