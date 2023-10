Geneviève Hébert promet de l’aide pour l'Université Bishop's

Les dirigeants de l'établissement d'enseignement supérieur anglophone situé dans l'arrondissement de Lennoxville disent craindre les conséquences d'une hausse des frais de scolarité pour les étudiants canadiens provenant de l'extérieur du Québec.

L'Université Bishop's accueille plus de 700 étudiants des autres provinces canadiennes, ce qui représente 30 % de sa population.

Même si le premier ministre François Legault a réitéré son intention d'aller de l'avant avec la mesure plus tôt cette semaine, la députée caquiste de Saint-François tient tout de même à se montrer rassurante.

Geneviève Hébert dit comprendre la réalité distincte de l'Université Bishop's. On va venir accompagner Bishop's pour faire la transition parce qu'on sait qu'ils vont être impactés , souligne la députée.

On comprend et on est sensible à la réalité régionale de Bishop's, on sait qu'il va y avoir des impacts qui vont survenir suite à l'imposition de cette nouvelle grille tarifaire

Geneviève Hébert affirme avoir eu trois rencontres avec la ministre de l'Enseignement supérieur et prévoit en tenir d'autres. On est à la table avec eux, on est à l'écoute pour trouver des solutions pour les accompagner , précise Geneviève Hébert.

La députée de Saint-François ignore toutefois quelle forme prendra cette aide, mais assure que les acteurs concernés s'affairent à établir des scénarios pour trouver des solutions.