Le réalisateur Julien Cadieux, qui prépare une série documentaire sur l’inclusion en milieu éducatif intitulée L’école pour tous, dirige le tournage dans des écoles et campus du Nouveau-Brunswick ces jours-ci.

La première moitié du tournage, au Québec, est complétée. Le tournage se poursuit maintenant dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et il se terminera dans la Péninsule acadienne.

Ouvrir en mode plein écran Le réalisateur Julien Cadieux (à gauche) et d'autres membres de son équipe en action dans la cour de l'école Saint-Henri à Moncton. Photo : Radio-Canada

L’école pour tous, c'est une introduction à la vie quotidienne de jeunes personnes neurodivergentes, ou en situation de handicap, et de leur famille. On s'intéresse chaque fois au parcours unique d'un élève ou d’un étudiant.

Ensemble, en famille, on va dans différentes écoles pour voir quelques initiatives pour nous montrer que c’est possible, malgré peut-être des fois un manque de ressources, mais qu’il puisse y avoir de belles idées qui peuvent en inspirer d’autres dans d’autres écoles , explique Julien Cadieux.

Ouvrir en mode plein écran Le réalisateur Julien Cadieux affirme que « l'école a bien changé » depuis sa propre enfance. Photo : Radio-Canada

Il y aura quatre épisodes d’une heure chacun. Ils portent sur les parcours de jeunes en garderie, à l’école primaire et secondaire ainsi qu’au postsecondaire. La série met aussi en valeur toutes les personnes qui les aident.

Je dirais que ce qui m’a le plus touché, c’est aussi de voir tout le personnel enseignant. C’est vraiment une vocation. Les gens qui sont là ont du cœur, ils ont à cœur la réussite de ces enfants , souligne Julien Cadieux.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe du réalisateur Julien Cadieux poursuit le tournage d'une série documentaire sur l'inclusion en milieu éducatif. Elle est passée à l'école Saint-Henri, à Moncton, cette semaine. Photo : Radio-Canada

Une expérience hors de l'ordinaire pour des familles

L’équipe de tournage suit plusieurs jeunes, dont Mathilde, 22 ans, qui a un trouble du spectre de l'autisme. La jeune femme dit aimer cette expérience qui l’a menée à visiter des écoles au Québec et à rencontrer d’autres jeunes. Tout se passe bien, souligne sa mère, Sophie Désautels, anciennement journaliste à Radio-Canada Acadie.

Nous, dans le fond, on est gagnant sur toute la ligne parce qu’on apprend beaucoup. On peut montrer les gens extraordinaires qui font un travail extraordinaire dans les écoles. Et Mathilde est contente d’être là, elle participe super bien , affirme Mme Désautels.

Ouvrir en mode plein écran Sophie Désautels, journaliste à la retraite, et sa fille Mathilde. Photo : Radio-Canada

Dounia Daoud et son fils Amir, surnommé le petit prince voyageur, participent aussi au tournage. Amir est un élève à besoins spéciaux à l’école Saint-Henri et qui voyage à l’étranger avec sa mère.

Moi je suis honorée. Je n’aurais jamais pensé que mon fils pouvait être un personnage dans un documentaire. C’est chouette. Et si ça peut inspirer d’autres enfants, d’autres parents de dire que leurs enfants ont un rôle à jouer dans cette société malgré tout, c’est mission accomplie pour moi , affirme Mme Daoud.

Ouvrir en mode plein écran Dounia Daoud, mère d'Amir. Photo : Radio-Canada

La diffusion de la série est prévue pour le 1er juin sur les réseaux TFO et AMI-télé, indique Julien Cadieux.

La série sera ensuite disponible en ligne.

Avec les renseignements de Marie Andrée Leblond