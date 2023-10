Le refuge d’urgence pour sans-abri de Timmins mis sous tutelle pendant six mois

Le seul refuge d’urgence pour sans-abri de Timmins, le Living Space, pourrait ne pas être en conformité avec les normes régissant les refuges établies par le Conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane (CASSDC). L'organisme va par ailleurs assurer la gestion directe de l’établissement pendant les six prochains mois.

Le dossier, à l’ordre du jour de la réunion du CASSDC jeudi soir, a suscité de nombreux échanges.

Questionné à ce sujet, le directeur administratif du CASSDC , Brian Marks, refuse de préciser les informations révélant une potentielle non-conformité aux normes qu’a reçues l’organisme le 22 septembre, soulignant qu’un audit était toujours en cours.

La directrice du logement au CASSDC , Lindsay Cumming, abonde dans le même sens, ajoutant qu’un audit des établissements offrant des services de logement est monnaie courante , étant donné qu’ils reçoivent des fonds publics.

Le budget annuel de Living Space est d’un peu plus de 2 millions de dollars, dont un financement fédéral de 840 000 $ et le reste provenant du Programme de prévention de l’itinérance du gouvernement de l’Ontario.

Ouvrir en mode plein écran Des employés du Conseils d'administration des services sociaux du district de Cochrane assureront la gestion du refuge Living Space pendant les six prochains mois. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Les refuges supervisés par le CASSDC sont tenus d’adhérer entre autres aux principes d’une approche centrée sur la personne, de la responsabilité fiscale et de la diversité et de l’inclusion. Ils doivent aussi être axés sur les résultats, dont la réduction de l’itinérance.

L’audit du Living Space a commencé le 2 octobre, et selon Lindsay Cumming, une opération de la sorte dure entre deux et six semaines. Un rapport final sera fourni au conseil d’administration du CASSDC, précise-t-elle.

Des employés du CASSDC seront également déployés au Living Space pour en assurer la gestion directe à compter du 1er novembre. Cette décision n’est toutefois pas liée aux conclusions préliminaires de l’audit, souligne Brian Marks, mais elle découle plutôt du départ prochain de la directrice générale actuelle du Living Space, Kate Durst, qui quittera ses fonctions le 30 octobre, de son plein gré.

Ce ne sont pas tant des changements que du soutien pour assurer que les portes [du Living Space] restent ouvertes et que les gens continuent de recevoir l’abri dont ils ont besoin.

Mieux répondre aux préoccupations des résidents

Le refuge Living Space défraie les manchettes particulièrement depuis 2020, lors de son déménagement dans un secteur résidentiel. De nombreux citoyens dénoncent régulièrement un sentiment d’insécurité face à certains itinérants locataires du refuge.

On n’a plus la même vie qu’on avait avant qu’ils n’habitent ici , affirme Annette Lacroix, qui vit dans le secteur depuis 37 ans et y loue aussi des maisons.

On a perdu beaucoup de locataires parce qu’ils ne se sentent pas en sécurité.

Ouvrir en mode plein écran Annette Lacroix habite tout près du refuge Living Space. Photo : Radio-Canada

Sur les réseaux sociaux, des résidents du secteur publient de nombreuses photos et vidéos de propriétés victimes de vandalisme, attribuant les dégâts aux locataires du Living Space.

Brian Marks, qui prend acte des préoccupations exprimées par les citoyens, estime qu’ une gestion directe du Living Space par le CASSDC permettra de mieux répondre aux besoins sur le terrain .

Nous transmettrons ces priorités non seulement au conseil d’administration, mais le nouveau gestionnaire sera aussi en contact avec les responsables du logement pour s’assurer que des ressources soient déployées afin de minimiser les perturbations dans les propriétés du voisinage.

Ouvrir en mode plein écran Shawn Guindon espère que l'audit que mène le Conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane permettra d'atténuer les inquiétudes des résidents du secteur où se trouve le refuge Living Space. Photo : Radio-Canada

Je suis content finalement que quelqu’un est en train de regarder à ce sujet , réagit Shawn Guindon, qui habite sur la rue où se trouve le Living Space.

Ça ne fait pas juste un an que les magasins, les propriétés se font endommager. Ça fait longtemps. Mais là, finalement, le DSSAB [acronyme anglais du CASSDC] est en train d’entreprendre ces démarches-là.

Plus de services en vue?

Annette Lacroix espère que l’audit que mène le CASSDC résultera en de meilleurs services d’appui aux locataires du Living Space.

À de nombreuses reprises, explique-t-elle, elle a eu des discussions avec des itinérants qui y séjournent et qui lui confient ne pas recevoir l’encadrement dont ils ont besoin. C’est aussi l’argument sur lequel de nombreux résidents fondent leur opposition au refuge.

Brian Marks le confirme. Le CASSDC , qui est responsable de distribuer les fonds qu’utilise le Living Space, a dû faire des coupes lorsque son financement provincial annuel de lutte contre l’itinérance n’était que d’environ 2 millions de dollars.

Il y a des services qui étaient offerts à Living Space qu’on ne pouvait plus se permettre d’offrir , fait savoir M. Marks.

Ouvrir en mode plein écran Brian Marks est le directeur administratif du Conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Mais cette année, la province vient de tripler son appui financier, et il y a certainement un tampon qui n’était pas disponible avant et qui pourrait permettre au Living Space de se doter d’ un programme alimentaire plus robuste , note le dirigeant.

C’est pertinent, je pense, pour le voisinage, parce que je sais que certaines des préoccupations étaient liées à la dispersion immédiate des occupants du refuge à 8h pour aller chercher de la nourriture ailleurs en ville. Donc maintenant, avec plus de ressources, on peut éviter cet exode massif en une fois.

Quelle suite pour le Living Space?

Le CASSDC n’est pas en mesure de confirmer pour l’instant ce qui adviendra de la gestion du Living Space après les six prochains mois.

Mais le changement de garde survient alors qu’une étude est en train d’être menée pour évaluer des options de déménagement du refuge, devant une grogne croissante des citoyens et un vote des élus à cet effet.

L’entreprise embauchée pour mener cette étude a d’ailleurs récemment tenu une rencontre publique à laquelle la résidente Carla Davidson s’est présentée.

C’était bien de se sentir entendu. On n’a pas toujours cette impression, et pas seulement dans le dossier du Living Space, mais en général, alors que nous sommes les contribuables , relate-t-elle.

Appel à un débat plus respectueux

À des centaines de kilomètres de là, dans la communauté crie isolée de Peawanuck où elle réside, Tara Sloss se sent aussi interpellée par le dossier. Elle a longtemps vécu à Timmins et oui, Timmins, n’est plus la même , admet-elle.

Mais elle, qui se décrit comme toxicomane en convalescence, est davantage préoccupée par le ton que prend parfois le débat public sur le Living Space et par certains commentaires blâmant des itinérants aux prises avec des dépendances pour leur choix .

Ouvrir en mode plein écran Membre de la Première Nation de Mattagami, Tara Sloss souligne que Timmins est un centre de services pour plusieurs communautés autochtones. Photo : Radio-Canada

C’est frustrant parce que ce n’est pas toujours un choix. Parfois, des gens développent une dépendance à des médicaments prescrits, et lorsque cette prescription prend fin, ils en cherchent dans les rues, finissent par perdre de l’argent, par perdre leur maison et sont plongés dans ce cycle de l'itinérance , déclare-t-elle.

On fait ce qu’on peut pour se sentir bien parce qu’on souffre d’une maladie. lls sont déjà dans leur pire état, ils n’ont pas besoin de se sentir humiliés davantage.

Elle aimerait plutôt voir les gens plaider, avec la même vigueur, pour de meilleurs soins de santé.