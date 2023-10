Aérospatial : un nouveau campus universitaire ouvrira ses portes à Longueuil

Le rêve d’une zone d’innovation aérospatiale désignée prend forme à Longueuil. Après avoir attiré des entreprises telles que Porter Airlines et H55, voilà que l’École de technologie supérieure (ÉTS) ouvrira un campus d'ingénierie. Un jalon de plus dans le leadership que veut prendre la Ville pour « décarboner le secteur de l’aviation ».

L’ouverture du campus universitaire est prévue en 2025. Spécialisée dans l’enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l’ ÉTS est la première faculté de génie au Québec.

C’est le cœur de son département en ingénierie aérospatiale qui sera localisé au pied des pistes de l’aéroport de Saint-Hubert. Elle embauchera une dizaine de nouveaux professeurs qui seront basés, pour débuter, à même les locaux du Centre de technologie en aérospatiale (CTA) affilié au cégep Édouard-Montpetit.

À terme, l’ ÉTS investira 30 millions de dollars pour un bâtiment qui accueillera jusqu’à 500 étudiants de premier et deuxième cycle.

Tous nos investissements présents et futurs vont aller vers Saint-Hubert.

Future zone d'innovation désignée

L’écosystème aérospatial longueuillois est robuste. Selon le dernier recensement industriel DEL, 78 entreprises reliées à ce secteur sont actives sur le territoire.

On y retrouve de grandes entreprises comme Pratt & Whitney, des PME , mais aussi l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) affiliée au Cégep Édouard-Montpetit. L’ ÉNA est le seul établissement au Québec à offrir des formations complètes en avionique, en construction aéronautique et en maintenance d’aéronefs.

La mairesse de Longueuil ne s’en cache pas : la venue de l’ ÉTS qui s’ajoute à l'écosystème aéroportuaire va envoyer un signal fort au gouvernement.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Catherine Fournier souhaite que Longueuil soit reconnue avec Ville Saint-Laurent et Mirabel comme l’un des pôles d’une future zone d’innovation en aérospatiale. Au Québec, il existe trois zones d'innovation, une appellation conférée par le Gouvernement.

Publicité

Combler la pénurie de main-d'œuvre

Selon la plus récente étude du Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale, près de 38 000 emplois seront à combler dans le secteur du transport aérien et dans le secteur manufacturier. Il faudra donc former plus de jeunes.

L’ ÉNA forme actuellement 1000 étudiants par année. Ça fait un bassin extrêmement intéressant pour l’ ÉTS qui forme généralement des techniciens déjà diplômés. , indique le directeur général du Cégep Édouard-Montpetit, Sylvain Lambert.

Malheureusement, l’école n’est pas au maximum de sa capacité étudiante, souligne le directeur. L’ ÉNA pourrait accueillir 1600 collégiens par an. L’arrivée de l’université changera la donne selon le directeur.

[L’ ÉTS ] permettra de créer de l’intérêt et de la notoriété autour de l’ ÉNA

Où loger et comment s’y rendre

Pour assurer l'attractivité du secteur, il faudra avoir un milieu de vie pas juste un campus académique , indique le directeur de l’ ÉTS .

Un projet de résidence étudiante est dans les cartons, nous dit-on. La densification du secteur sera nécessaire.

En mars 2023, la Ville de Longueuil a fait l’acquisition de deux terrains adjacents à l’aéroport au coût de 20 millions de dollars. On positionne chacun de nos terrains de façon très stratégique pour bien répondre aux besoins et de créer un milieu de vie intéressant , assure la mairesse de Longueuil.

Pour un projet éducatif comme le nôtre, ça va être important qu’il y ait de la mobilité durable que ce soit bien desservi.

Actuellement, le secteur de l’aéroport Saint-Hubert est mal desservi par le transport collectif. Cependant, la Ville prépare le terrain.

Des navettes vers le métro Longueuil seront en place pour l’ouverture du nouveau terminal de Porter Airlines en 2025. Cette aérogare pourrait accueillir jusqu’à 4 millions de passagers par année. On espère pouvoir avoir une connexion au REM , indique la mairesse.