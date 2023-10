Confusion autour de l’admissibilité, annulation de rendez-vous : les débuts de la campagne de vaccination contre la grippe et la COVID-19 cette saison ont connu quelques difficultés en Colombie-Britannique.

Comme pour toutes les autres rondes de vaccinations contre la COVID-19, Marisa Knight, 18 ans, s’attendait à recevoir une invitation des autorités provinciales pour aller se faire vacciner cette saison. C’est lorsqu’elle a pris son rendez-vous pour le vaccin contre la grippe qu’elle a réalisé qu’elle était en fait admissible à recevoir le nouveau vaccin contre la COVID-19.

Elle dénonce une certaine confusion dans la campagne de vaccination : Beaucoup de personnes peuvent recevoir le vaccin, mais ils ne le savent pas.

Tu penses que le gouvernement va t’envoyer un [courriel] ou un texto quand tu peux recevoir une vaccination, mais quand tu ne le reçois pas, tu ne sais pas si tu peux [te faire vacciner] ou pas.

Depuis le 10 octobre, toute personne de six mois et plus est admissible à recevoir le vaccin contre la grippe et la COVID-19 en Colombie-Britannique. Toutefois, la province explique prioriser certains groupes plus à risque dans l’envoi de ses invitations : les personnes de 65 ans et plus, les résidents de centres de soins de longue durée et les femmes enceintes, entre autres.

Rendez-vous annulés, doses limitées

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, dit être conscient de quelques problèmes dans les débuts de la campagne de vaccination cet automne. Il cite notamment l’approvisionnement du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer qui est arrivé seulement cette semaine.

Adrian Dix affirme par ailleurs avoir demandé aux pharmacies de s'assurer que leur inventaire était suffisant avant d'offrir des rendez-vous aux patients.

On a eu quelques annulations. Moi aussi, en fait, j’ai eu une invitation annulée à cause de quelques circonstances.

Le système marche très bien

Cela dit, la campagne de vaccination va bon train, souligne le ministre. Plus de 1200 pharmacies offrent le vaccin contre la COVID-19 et la grippe dans la province, en plus des cliniques des autorités sanitaires. En 8 jours, on a eu 550 000 immunisations dans la province. Le système marche, il marche très bien , indique-t-il.

Le ministre de la Santé confirme également qu’il existe suffisamment de vaccins contre la COVID-19 pour tous ceux qui désirent se faire vacciner. On avait seulement [le vaccin de] Moderna jusqu’à cette semaine, mais maintenant, on a ajouté des centaines de milliers de Pfizer aussi. On est en bonne position.

Avec les informations de Dominique Lévesque et Amélia MachHour