Plus de signalements pour de la maltraitance envers les aînés : la région pas épargnée

Le nombre de plaintes et de signalements pour des cas de maltraitance chez les aînés a augmenté de 120 % à l'échelle provinciale, une hausse qui n'épargne pas le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Depuis que la loi visant à lutter contre la maltraitance a été bonifiée, il y a un peu plus d'un an, les professionnels du réseau de la santé doivent signaler sans délai toute situation de maltraitance dont ils sont témoins.

Les données ont été publiées par La Presse, jeudi.

Le porte-parole du Service de police de Saguenay Luc Tardif a remarqué cette hausse de signalements dans la région. C’est certain qu’on a remarqué une augmentation avec la nouvelle entente-cadre sur la maltraitance des adultes vulnérables, a-t-il indiqué. Il y a une plus grande implication de notre service, donc on travaille beaucoup en coopération, en partenariat avec les diverses ressources, en maltraitance. Puis, on a un plus grand rôle à jouer, autant en prévention qu’en intervention.

De son côté, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean croit que c'est la dénonciation qui est en hausse plutôt que les cas vécus, tout comme le directeur général de la FADOQ , Patrice Saint-Pierre.

Il n'y a pas plus de cas de maltraitance, mais plutôt davantage de citoyens qui dénoncent, selon le directeur général de la FADOQ, Patrice Saint-Pierre.

Le problème de la maltraitance, oui, c'est d'identifier les situations, mais bien entendu de pouvoir mettre en place des mesures pour faire en sorte qu'elles soient diminuées, a-t-il expliqué. Et là, on parle bien entendu de la maltraitance qui se passe en institution. Mais, il faut rappeler que la maltraitance a un visage beaucoup plus large que ce qui se passe en institution. C'est aussi d'amener des gens à dénoncer dans des situations où ce sont de proches membres.

Selon les informations de Laurie Gobeil