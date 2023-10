Le Hamas palestinien et le président russe Vladimir Poutine veulent chacun « anéantir » des démocraties, a affirmé jeudi soir Joe Biden lors d'un très solennel discours à la nation, au cours duquel il a annoncé qu'il allait demander au Congrès américain de financer « en urgence » l'aide à Israël et à l'Ukraine.

Les États-Unis seront davantage en sécurité pour des générations s'ils aident ces deux pays en guerre, a insisté le président américain dans un rare discours depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche.

Le Hamas et Poutine représentent des menaces différentes, mais ils ont ceci en commun : ils veulent tous deux complètement anéantir une démocratie voisine , a ajouté le démocrate de 80 ans, qui vient de revenir de Tel-Aviv où il a assuré au premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou que les États-Unis se tenaient aux côtés de son pays.

C'est pourquoi il va demander dès vendredi au Congrès de financer en urgence une aide à Israël et à l'Ukraine, nos partenaires essentiels .

C'est un investissement intelligent. La direction que donne l'Amérique maintient la cohésion du monde. Les alliances de l'Amérique sont ce qui nous maintient, nous Américains, en sécurité.

Avec cette adresse à la nation, la deuxième seulement qu'il prononce depuis le célèbre bureau ovale, Joe Biden, candidat à sa réélection, veut convaincre ses opposants de la droite dure, mais aussi les électeurs lassés du conflit en Ukraine, de la nécessité d'une énorme enveloppe à Kiev et Israël.

Quand je marchais dans Kiev avec le président [ukrainien Volodymyr] Zelensky, avec les sirènes d'alerte aérienne sonnant au loin, j'ai ressenti plus fortement que jamais ce que j'ai toujours cru : l'Amérique est un phare pour le monde. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui.

En liant la défense d'Israël à celle de l'Ukraine, il espère qu'il réussira à trouver le consensus qui lui fait jusqu'ici défaut au Congrès pour financer une assistance militaire supplémentaire à Kiev.

C'est aussi l'occasion pour le démocrate de dresser un contraste avec un parti républicain mis sens dessus dessous par certains élus dévoués à Donald Trump – que Joe Biden pourrait bien à nouveau affronter à la présidentielle de novembre 2024.

Les démocrates détiennent le Sénat, mais les républicains contrôlent depuis le début d'année la Chambre des représentants.

Or, la frange la plus à droite du parti républicain a non seulement destitué le président de la Chambre [Kevin McCarthy, NDLR], mais elle échoue jusqu'ici à imposer l'un des siens au poste. L'institution s'embourbe donc dans la crise, incapable pour l'instant d'adopter le moindre projet de loi.

Selon une source proche des discussions, la Maison-Blanche veut réclamer au Congrès une enveloppe colossale de 100 milliards de dollars pour l'Ukraine, Israël, Taïwan et la crise migratoire à la frontière avec le Mexique.

Nous ne pouvons pas laisser les mesquineries politiciennes et la colère se mettre en travers de nos responsabilités en tant que grande nation , a dit Joe Biden vers la fin de son discours.

Aider l'Ukraine est plus que jamais nécessaire, selon le président

Le président américain s'est entretenu quelques heures avant son allocution avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui l'a d'ores et déjà remercié au téléphone pour le soutien vital des États-Unis.

Si les adversaires républicains de Joe Biden sont pour certains hésitants sur l'aide militaire à l'Ukraine, ils sont les premiers à réclamer un appui massif à Israël, une posture musclée sur l'immigration et une attitude ferme face à la Chine.

Joe Biden, dont le pays a déboursé des dizaines de milliards pour l'Ukraine, doit non seulement vaincre la lassitude d'une partie des élus, mais aussi de l'opinion publique américaine face à un conflit qui dure.