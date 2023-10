Une campagne de promotion avec Michel Barrette pour la tourtière de Viandomax

L’entreprise Viandomax de Chicoutimi étend la distribution de sa tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean et marque le coup avec une campagne promotionnelle avec l’humoriste et comédien Michel Barrette.

La tourtière étant déjà distribuée chez Costco, des ententes se sont ajoutées avec les bannières IGA et Metro, a révélé le directeur général de Viandomax, Pierre-Yves Lévesque.

Pierre-Yves Lévesque a bon espoir de voir les Québécois se tourner vers son produit en lieu et place de ce qui est appelé tourtière ailleurs dans la province, mais qui est plutôt du pâté à la viande au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C'est du comfort food qui cuit dans la maison durant longtemps, qui sent bon. C'est ce qu'on veut essayer d'apprendre au Québec. Puis on a beaucoup d'expatriés du Saguenay qui sont à l'extérieur. On reçoit des courriels, on reçoit des téléphones [de gens] qui veulent en trouver. Bien, maintenant, on va être disponible. On a signé avec Metro, avec IGA, pour l'instant. On sait que ça va venir avec les autres chaînes , a-t-il annoncé.

Pour ce qui est du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le produit était déjà en vente dans la majorité des épiceries.

Viandomax, qui se spécialise dans la transformation de viandes fraîches et congelées, est une filiale de Mermax. L’ensemble de l’entreprise a été vendu il y a un peu plus de deux ans à Premium Brands, un holding basé à Vancouver. Celui-ci acquiert des entreprises spécialisées dans la distribution alimentaire.

La recette de sa grand-mère

De son côté, Michel Barrette voulait s’assurer de la qualité du produit avant de s’y associer, d’autant plus que sa photo se retrouve même sur la boîte.

Je n'aurais jamais mis ma face sur une boîte si ça n'avait pas goûté exactement la recette de ma grand-mère parce que Roger [Lévesque], son père que je connais depuis plus de 40 ans, m'a parlé de ça. J'avais déjà communiqué avec lui parce que j'en voulais pour mon hôtel. Je lui ai dit, il faut que j'y goûte, il faut que je la voie parce que moi la recette de ma grand-mère, c'est comme la recette universelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est exactement ça. Je lui ai dit: "Ma grand-mère et ta grand-mère devaient se connaître parce que c'est pour ça que ça goûte exactement [pareil]". C'est pour ça que j'ai dit oui , a exposé le grand raconteur.

Vers un agrandissement

Une plus grande distribution signifie évidemment une plus grande production pour Viandomax. Un agrandissement est d’ailleurs sur le point de se concrétiser.