Le rappeur Samian inspire des élèves d’une école de White Rock

Pour le rappeur Samian, il est important de rêver pour nourrir la personne que l’on veut devenir. C’est un message que ce chanteur de la Première Nation Abitibiwinni a voulu faire passer lors de son passage à l’École secondaire Earl Marriott à White Rock, en Colombie-Britannique.

C’est à l’âge de 12 ans, que Samuel Tremblay, de son vrai nom, a commencé à rêver. Il était un enfant silencieux, divisé entre le monde québécois de son père et le monde anishinaabe de sa mère où sa différence a toujours été soulignée. Grâce à la découverte d’une passion pour la poésie et l’écriture, il a forgé son propre parcours.

Quand on commence à rêver, on commence à nourrir la personne qu’on est et la personne qu’on a envie de devenir

Puis, très rapidement, Samian a posé des questions aux élèves : Quel est ton plus grand rêve? Quelle est ta plus grande peur?

Selon lui, on demande trop tôt aux jeunes ce qu’ils veulent faire dans la vie. Les ados se cherchent, il y a des grandes questions identitaires alors moi je préfère demander : tu es qui toi? confie-t-il.

Se donner le droit d’avoir confiance

Pour Georgia Springate, une élève de 12e année, le désir de trouver son rêve, et par conséquent une partie de son identité, résonne avec elle. À l'heure actuelle, son rêve demeure incertain et le déterminer prendra de l’audace : Penser à toi même, c’est difficile alors ça me prend du courage de me mettre hors de ma zone de confort.

À chaque rêve et chaque peur qu’un élève partage, Samian demande aux autres de lever la main s’ils se reconnaissent dans ces exemples. Ainsi, dit-il, tout le monde peut avoir des aspects qui les unissent malgré leurs différences.

Pour Samian, être différent c’est un cadeau. Avoir un don ce n’est pas être meilleur que quelqu’un d’autre, dit-il. Avoir un don c’est de vivre quelque chose qui va aider un jour quelqu’un qui va vivre la même chose.

Ouvrir en mode plein écran Partager directement avec les élèves est toujours un des objectifs de Samian lors de ses interventions. Photo : Radio-Canada / Yann Lacoste

Pour sa part, Cole Ferguson, un élève de 12e année de la Nation Ojibwé, pense que le message de Samian est très important.

On doit choisir ce que l’on doit faire pour le reste de nos vies et c’est une bonne chose d’entendre une histoire comme ça , indique Cole.