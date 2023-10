La représentante spéciale du Canada pour la lutte contre l'islamophobie affirme qu'il faut éviter que la guerre entre Israël et le Hamas devienne un catalyseur de stéréotypes à l'égard des Canadiens musulmans.

Amira Elghawaby, qui a été nommée à ce nouveau poste en janvier, a publié cette semaine une déclaration au sujet de l'impact de la guerre sur les membres des communautés musulmanes du Canada.

Elle a déclaré que les gens exprimaient la crainte d'une résurgence de l'islamophobie qui a des échos troublants du passé .

Elle a évoqué les années qui ont suivi les attentats terroristes du 11 septembre 2001, lorsque les musulmans et les Arabes se sont sentis collectivement blâmés, stéréotypés et victimes de profilage racial .

L'héritage du 11 Septembre

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Mme Elghawaby a déclaré qu'au niveau local, les musulmans et les Arabes avaient ressenti des pressions pour condamner des actions sans rapport avec leurs communautés et ont été réduits au silence lorsqu'il s'agissait de l'expression de leur point de vue sur les droits de la personne et la dignité .

Selon sa déclaration, l'héritage du 11 Septembre est ravivé avec les nouveaux affrontements au Proche-Orient.

Au cours des dix derniers jours, comme tous les Canadiens, j'ai suivi les scènes dévastatrices au Moyen-Orient , a-t-elle affirmé dans une déclaration publiée mercredi soir.

Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point nos coeurs sont meurtris lorsque nous assistons, en temps réel, à la souffrance de personnes innocentes. Ces événements m'ont personnellement touchée, en particulier la dernière attaque contre l'hôpital de Gaza et la tragédie humaine évitable qui est en train de se dérouler.

Un porte-parole du ministère du Patrimoine canadien a indiqué jeudi que Mme Elghawaby, dont le travail consiste à conseiller le gouvernement fédéral sur la meilleure façon de répondre à l'islamophobie, n'était pas disponible pour une entrevue.

Publicité

Depuis le 7 octobre

La guerre a commencé après que des militants du Hamas ont traversé la frontière sous blocus entre la bande de Gaza et Israël pour une attaque-surprise le 7 octobre, à l'occasion d'une fête juive importante. Depuis, Israël a riposté en frappant la bande de Gaza contrôlée par le Hamas et se prépare à une invasion terrestre.

Le ministère de la Santé de Gaza affirme que près de 3800 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, et plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils pris dans l'incursion meurtrière du Hamas le 7 octobre.

L'explosion survenue cette semaine à l'hôpital Al-Ahli, dans la ville de Gaza, est devenue un point chaud de la guerre.

Mardi, le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé qu'une explosion dans un hôpital avait fait des centaines de morts et a rapidement imputé l'incident à une frappe aérienne israélienne.

Ouvrir en mode plein écran L'armée israélienne a continué de bombarder la bande de Gaza au 13e jour du conflit opposant Israël au mouvement Hamas. Photo : Reuters / Suhaib Salem

L'armée israélienne a nié toute implication et a publié une série d'images qui, selon elle, montrent qu'il s'agit d'un tir d'un groupe militant palestinien ayant raté sa cible.

Publicité

Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi au premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, lors de sa visite dans la région, qu'il semblait que l'explosion de l'hôpital ait été perpétrée par l'autre équipe .

M. Trudeau a déclaré jeudi que le Canada prenait le temps nécessaire pour enquêter sur l'événement avant de tirer des conclusions.

Depuis le début du conflit, M. Trudeau et d'autres dirigeants se sont prononcés contre la montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie, notamment dirigée contre les Canadiens palestiniens.

Le Conseil national des musulmans canadiens a déclaré dans un communiqué publié jeudi sur les réseaux sociaux que le nombre de signalements d'incidents haineux qu'il a reçus a grimpé en flèche et est alimenté par la tragédie en cours à Gaza .

Il a appelé les dirigeants à agir.