Le premier ministre Blaine Higgs dit avoir des mesures pour aider les Néo-Brunswickois à faire face à la hausse du coût de la vie, mais qu'il n’a pas l’intention de les annoncer avant qu’il y ait une campagne électorale.

Le chef progressiste-conservateur a tenu ces propos jeudi à Fredericton, en réponse aux efforts de la cheffe de l’opposition, Susan Holt, pour faire tomber son gouvernement.

La cheffe libérale avait critiqué le discours du Trône présenté mardi parce qu’il ne contient aucune mesure concrète pour aider les Néo-Brunswickois face à l’inflation.

Le ministre des Finances, Ernie Steeves, avait pourtant avancé le 27 septembre que de telles mesures seraient annoncées avant la mise en jour économique de novembre.

Publicité

Blaine Higgs a affirmé jeudi qu’il ne peut pas faire ça, tant qu’il ne sait pas si les députés progressistes-conservateurs qui se sont éloignés de son parti cette année vont voter en faveur du discours du Trône, ou soutenir l’opposition officielle dans son effort de forcer des élections.

Selon Blaine Higgs, de telles mesures contre l’inflation doivent faire partie d’une plateforme. Il dit que la plateforme d’un parti est censée être présentée aux électeurs dans la troisième semaine d’une campagne électorale. Suivant cette logique, il n’annonce pas de mesures pour aider les citoyens avec l’inflation parce qu’une élection est toujours possible .

La cheffe libérale invite les élus dissidents

Dans sa réponse au discours du Trône, Susan Holt a déposé une motion soutenant que la Chambre n'avait plus confiance en Blaine Higgs. Elle invite à présent les dissidents du Parti progressiste-conservateur à se joindre à l'opposition pour appuyer cette motion.

Ouvrir en mode plein écran La cheffe de l'opposition officielle, Susan Holt, jeudi à Fredericton. Photo : Radio-Canada

Ces derniers mois, six députés du parti au pouvoir se sont dissociés du gouvernement, évoquant notamment sa révision de la politique 713. Ces députés sont Daniel Allain, Andrea Anderson-Mason, Jeff Carr, Trevor Holder, Dorothy Shephard et Ross Wetmore.

Publicité

Mardi, Daniel Allain et Andrea Anderson-Mason ont dit qu’ils voteraient en faveur du discours du Trône. Dorothy Shephard et Jeff Carr ont confirmé jeudi qu’ils feraient de même.

Une telle motion sans l’appui de ces élus serait symbolique. Susan Holt a reconnu ce fait, jeudi. Elle dit néanmoins que cette confiance perdue doit être exprimée.

Chaque jour, ça empire, et de plus en plus de Néo-Brunswickois nous disent qu’ils veulent le départ de Higgs , a affirmé jeudi Susan Holt.

Le vote aura lieu le 27 octobre. Le Parti vert, deuxième opposition à Fredericton, compte voter contre le discours du Trône.

Le chef David Coon n’est pas certain pour autant d’appuyer la motion de non confiance proposée par son homologue libérale. Il dit qu’il n'est pas certain que les Néo-Brunswickois veulent une élection à ce moment-ci.

Quant à Blaine Higgs, il a blâmé jeudi les politiques énergétiques et climatiques du gouvernement fédéral pour le du prix du carburant, et dit que les électeurs accablés par l’inflation devraient s’en prendre aux libéraux plutôt qu’à lui.