Bad Bunny annonce une date canadienne pour sa prochaine tournée

Bad Bunny donnera un seul concert au Canada dans le cadre de sa nouvelle tournée et il a choisi Toronto. Le rappeur portoricain a annoncé jeudi les dates du Most Wanted Tour. Toronto est d’ailleurs, pour l'instant, la seule ville hors des États-Unis où l'artiste se produira.

Bad Bunny montera sur la scène de l'aréna Banque Scotia le 4 avril 2024.

Pour l’instant, on ne connaît pas le prix de vente d’une place. Afin de pouvoir s’en procurer une, les admirateurs devront s'enregistrer sur la plateforme Ticketmaster d'ici dimanche. Par la suite, certains inscrits seront sélectionnés par tirage au sort pour pouvoir acheter un billet. Le but de la manœuvre est d’éviter les reventes et que les prix grimpent à des tarifs trop élevés.

Un nouvel album sorti en octobre

Cette tournée fait suite à la sortie du dernier album de l'artiste Nadie sabe lo que va a pasar mañana, le 13 octobre. Les morceaux cumulent les millions d’écoutes en ligne.