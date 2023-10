La Ruche implante une direction régionale en Abitibi-Témiscamingue

La Ruche a lancé officiellement sa 15e direction régionale au Québec, jeudi à Amos.

Il s'agit d'un organisme à but non lucratif québécois qui offre une plateforme numérique de financement participatif, aussi appelé sociofinancement. Entrepreneurs, organisations et citoyens pourront ainsi obtenir du financement dans la population en échange d’une contrepartie, comme un produit ou un service.

Organiser une campagne de sociofinancement, ce n’est plus seulement vendre des barres de chocolat comme on le faisait quand on était jeunes. Ça se fait maintenant en ligne, avec des stratégies, avec les réseaux sociaux. On a développé une expertise et on va accompagner les promoteurs et les promotrices là-dedans , explique Frédéric Auger, président-directeur général de La Ruche.

La Ruche travaille de concert avec les organismes de développement du milieu et offre des programmes de financement additionnels grâce à ses partenaires gouvernementaux et Desjardins. Ces programmes peuvent doubler le financement recueilli dans la communauté.

Un pôle dans la région

Les services de La Ruche étaient déjà offerts dans la région, mais il était important pour l’organisme d’ouvrir un pôle en Abitibi-Témiscamingue, sous la direction de Leslie Marcoux.

Le fait d’avoir un visage ici, qui connait les gens, qui est capable de comprendre la réalité, qui est capable d’aller s’asseoir avec eux, de développer des idées avec les promoteurs, c’est la base.

Les projets qui font campagne sur La Ruche doivent avoir un impact local pour le Québec, donc d’avoir cette présence, c’est essentiel. Il n’y a aucune région active au Québec qui n’a pas de direction régionale , ajoute M. Auger.

Ouvrir en mode plein écran Dans l'ordre, Sébastien D’Astous, de la Conférence des préfets, Normand Lagrange, de la MRC d’Abitibi-Ouest, Josée Godbout, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Frédéric Auger, président-directeur général de La Ruche, et Leslie Marcoux, directrice régionale de La Ruche, François Laurence, vice-président finances et administration de La Ruche, Line Darveau-Rivard et Cindy Fex, de Desjardins. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Bon accueil des préfets

En 10 ans, La Ruche a généré 33 millions de dollars de financement participatif et plus de 21 millions en financement additionnel pour 1700 projets au Québec. La Maison des jeunes d’Amos est du nombre. Avec La Ruche, elle est allée chercher 137 000 dollars dans la communauté en 2020, montant bonifié de 100 000 dollars par le programme Mille-et-un pour son projet de construction.

C’est un outil qui est essentiel. On a pu l'utiliser et l’apprécier quand on a fait la Maison des jeunes. On a déjà eu un premier excellent succès et c’est là que, de fil en aiguille, on s’est demandé pourquoi notre région n’avait pas cet outil. On a eu des représentations et nous étions déjà emballés, les préfets, lors des discussions avec les gens de La Ruche. On voulait absolument avoir une direction régionale chez nous , souligne Sébastien D’Astous, maire d'Amos et président de la Conférence régionale des préfets.

M. D'Astous y voit un nouvel outil qui permettra à plusieurs promoteurs de compléter leur montage financier et de tester l’appui de la population.

Beaucoup de programmes et beaucoup de projets ne passent pas les critères. Avec La Ruche, il y a peu de critères et c‘est à la force du nombre et à la façon que tu vas convaincre ta population d’embarquer dans ton projet. C’est donc l'entrepreneur, le promoteur, qui a tout à gagner de bien faire connaître son projet, pour que les gens adhèrent et décident d’investir de l’argent. Je trouve que c’est très mobilisant , raconte-t-il.

La Conférence des préfets soutient la création de la direction régionale de La Ruche avec une aide financière de 150 000 dollars du Fonds régions et ruralité.

Ouvrir en mode plein écran Julie Allard et Hari Colibri, du projet de l'Espace Naad à Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Du vent dans les voiles

Une campagne est déjà active sur la plateforme de La Ruche, soit l’Espace Naad, qui offre des soins rituels et une variété de cours privés et de groupe tel que le yoga. Il souhaite recueillir 15 000 dollars pour rénover et aménager ses locaux.

On est rendus au tiers de notre objectif. On voit ce lancement comme une opportunité de mettre un peu plus de vent dans nos voiles, une petite poussée, un momentum. On a besoin de financement pour faire des améliorations locatives et restructurer notre espace pour qu’il puisse mieux répondre à nos besoins et qu’il soit plus accueillant et chaleureux , indique le promoteur Hari Colibri.

Une autre campagne, cette fois pour créer le refuge animalier Le cœur sur 4 pattes à Amos, sera bientôt lancée avec l’objectif de récolter 3000 dollars.