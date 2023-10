Un projet de construction de 275 logements à Chicoutimi-Nord

Près de 275 unités résidentielles et plusieurs bâtiments commerciaux pourraient voir le jour à Chicoutimi-Nord au coin des boulevards Martel et Sainte-Geneviève. La firme d’architectes Éric Painchaud et Associés (EPA) a déposé un plan préliminaire d’aménagement à la Ville de Saguenay.

Pour le conseiller municipal du secteur, Serge Gaudreault, il s’agit d’un bon projet pour le développement de Chicoutimi-Nord. L’élu dit toutefois avoir émis des recommandations dans l’avis préliminaire de la Ville.

Il va falloir beaucoup étudier avec le MTQ , a assuré Serge Gaudreault en entrevue à l'émission Place publique. On a une compagnie en étude de circulation, Stantec. Le groupe EPA va probablement prendre ces ressources-là pour étudier la fluidité du secteur pour qu'on n’ait pas de problèmes sur le boulevard Martel, pour que ce ne soit pas congestionné.

Dans ses recommandations, la Ville souhaite également éviter l’installation abusive de services professionnels dans ces locaux. On veut les garder plus dans les centres-villes parce qu’on ne veut pas que tous les services professionnels se ramassent dans un endroit comme ça, a expliqué Serge Gaudreault. Par contre, moi je pense qu’il pourrait quand même y avoir de la flexibilité.