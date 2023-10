Feux de forêt : 1,9 million d’hectares de forêts ont brûlé cette année en Saskatchewan

Selon les chiffres communiqués jeudi par l’Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan (SPSA), environ 1,9 million d'hectares de forêts ont brûlé dans la province cette année au cours de la saison des feux.

Le vice-président des opérations de la SPSA , Steve Roberts, précise que, depuis le début de l'année, la province a enregistré 494 feux de forêt, ce qui est supérieur à la moyenne quinquennale.

1,9 million d'hectares de terres, c'est environ 5 fois la taille du Parc national de Prince Albert et c'est supérieur à ce qui a été brûlé en 2015 , indique M. Roberts lors d’une conférence de presse jeudi.

Rectificatif Une précédente version de ce texte faisait état de 1,9 hectare de forêts, mais il s'agit bien de 1,9 million d'hectares de forêts.

La SPSA souligne par ailleurs que, en date du 19 octobre 2023, aucun incendie de forêt n'est en cours dans la province.

Nous avons trois déploiements actifs qui sont affichés sur notre site web, il s'agit d'une assistance à d'autres entités où le feu est toujours en cours , explique Steve Roberts.

Le combat contre les feux de forêt est l'activité principale de la SPSA pendant la période d'été.

Bien que la situation se soit améliorée, Steve Roberts demande à la population d'être vigilante. Le risque d'incendie est toujours présent. Il faut savoir que la moitié des incendies en Saskatchewan sont dus à l'activité humaine , note-t-il.

Cela signifie qu'il faut encore prendre des précautions en fin de saison. Cela concerne les personnes qui chassent, qui utilisent les forêts, qui se trouvent dans les forêts, qui font des activités agricoles tardives, des activités de nettoyage , ajoute Steve Roberts.

Depuis le mois de mai, de nombreuses communautés en Saskatchewan, dont les communautés autochtones, ont fait l’objet d’évacuation en raison de l'impact de nombreux incendies de forêt.

Cette année, les habitants de Buffalo Narrows, de La Loche, de la Première Nation dénée de Buffalo River et de la Première Nation de Birch Narrows, sont particulièrement touchés par les feux de forêt.

Malgré l'ampleur de la situation, aucun décès n'est à déplorer à cause des feux de forêt en Saskatchewan, comme le précise la SPSA .

Selon l’agence provinciale, plus de 7 millions de dollars ont été dépensés pour l'embauche de personnel et l'utilisation d'équipements lourds afin de protéger les infrastructures et les biens essentiels des communautés de la Saskatchewan .

Nous sommes heureux de dire que les dommages critiques aux infrastructures électriques et d'accès à la communauté sont minimes. Au total, 43 infrastructures ont été perdues dans des incendies cette année en Saskatchewan , conclut Steve Roberts.

Avec les informations de David Houle