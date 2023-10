Une nouvelle maison des aînés à Saint-Martin en Beauce

La nouvelle structure a été inaugurée par la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé Sonia Bélanger en compagnie du député de Beauce-Sud Samuel Poulin.

Le bâtiment compte 48 places regroupées en 4 unités de 12 lits chacune appelées maisonnées, un concept pour créer une atmosphère de foyer familial, avec une aire ouverte et une cuisine.

Un lieu d’hébergement chaleureux et humain qui rappelle davantage le confort du domicile s'est félicité la ministre Bélanger.

Les espaces ont été conçus pour rappeler le foyer familial.

La première pelletée protocolaire avait été donnée en août 2021 pour ce projet d'un montant de 43 millions de dollars.

Il y a déjà six résidents sur place, les admissions se font progressivement, à raison de deux par jours. La capacité totale d'hébergement sera atteinte pendant l'hiver, espère le député Samuel Poulin.

On va être en mesure d’entrer graduellement des résidents en fonction des employés qu’on aura recruté

Pour la première section de résidents, on parle de 24 résidents, on est à 52, 53 employés. Et oui effectivement, pour la première portion, tous les postes sont comblés.

La ministre Bélanger souhaite revoir le modèle traditionnel des milieux d'hébergement pour aînés.

Répondre aux besoins de la région

M. Poulin a milité pour avoir une maison pour aînés en Beauce.

Le village de Saint-Martin a été choisi en réponse à deux critères, principalement, souligne Mme Bélanger, en fonction du vieillissement de la population [...] et du nombre de places existantes.

Actuellement pour avoir accès à une place en CHSLD dans la grande Beauce, sur la liste d'attente, il y a 49 résidents et aujourd'hui on vient d'ouvrir une résidence de 48. C'est pour vous dire à quel point on vient combler les besoins qu'il y a dans la région.

Le défi de la main-d'œuvre

Comme partout dans la province, pourvoir les postes est un défi.

Selon Patrick Simard, président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, il faut faire face à un double défi, la pénurie de main-d'œuvre mais de surcroît on a le vieillissement de la population. Qui dit population vieillissante dit davantage de consommation de soins de santé de services sociaux.

M. Simard a indiqué que le réseau cherche des solutions notamment dans l'accueil d'immigrants, de stagiaires fraichement sorti des centres de formation et dans la réorganisation du travail au sein des ressources.

La ressource est pourvue de chambres individuelles et salles de bain privatives.

Un moteur pour la région

M. Poulin croit que l'ouverture de la nouvelle ressource va changer le paysage non seulement de Saint-Martin, mais aussi de la région.

La maison des aînés va travailler avec la communauté locale, avec des fournisseurs locaux, avoir des employés qui vont venir s'installer aussi en périphérie, à Saint-Martin, à Saint-Gédéon, à Saint-Georges, à Saint-Honoré. Ça a un impact qui est positif sur l'ensemble de la Beauce évidemment.

Avec les informations de Philippe L'Heureux