Face au manque criant de main-d’œuvre, la Nouvelle-Écosse veut plus d’apprentis

Face au manque de main-d’œuvre dans le domaine de la construction, la Nouvelle-Écosse va augmenter le nombre de places disponibles pour les apprentis. Au cours des trois prochaines années, 5000 places supplémentaires vont être disponible dans la province.

Une des raisons du manque de logement en Nouvelle-Écosse est le manque de main-d’œuvre dans le secteur de la construction. Pour remédier à cette situation, le gouvernement de Tim Houston annonce jeudi un programme pour former et retenir plus d’apprentis dans la province.

La mesure comprend la création de plus de 5000 places d'apprentis dans les trois prochaines années. Aujourd’hui, plus de 7700 apprentis suivent une formation. Depuis 2014, leur nombre a augmenté de 31 %.

C’est beau à dire mais il faut voir si ça va marcher réagit Glen Aucoin, qui dirige une entreprise de plomberie et d’électricité à Chéticamp. Deux salariés et un apprenti travaillent pour lui, mais ce n’est pas possible d’en prendre plus, parce qu’il faut des gens pour les encadrer.

Duncan Williams, Président de Construction Association of Nova Scotia.

Le gouvernement provincial a annoncé que les compagnons d’apprentissage pourraient encadrer trois apprentis et non deux comme c’est le cas actuellement. Ce ne sera pas une règle absolue indique Duncan Williams de Construction Association of Nova Scotia. Parfois, il peut être plus approprié d’avoir un rapport de deux pour un, ou d'un pour un, pour des questions de sécurité.

Une formation accélérée

Le cadre des apprentissages change en entreprise mais aussi dans les écoles. Pour faire rentrer les apprentis plus vite sur le marché du travail, la durée de formation sera réduite. Les cours passeront d'un an à 6 mois et de deux ans à un an.

Ça pourrait passer par des journées de cours plus longues, ou peut-être durant le week-end, nous travaillons encore sur ces détails explique Jill Provoe, vice-présidente du Collège Communautaire de Nouvelle-Écosse.

Jill Provoe est la vice présidente du collège communautaire de la Nouvelle-Écosse.

Pour les étudiants, la province prévoit aussi des incitatifs comme des réductions de frais de scolarité ou encore de l'aide pour l’achat des outils. Des camps d’été pour faire découvrir les métiers en apprentissage font aussi partie des idées avancées. Il s’agit d’attirer les nouveaux arrivants, les autochtones, les femmes aussi. Nous voulons éliminer tous les obstacles aux métiers spécialisés complète Jill Provoe.

Immigration et rétention

Un autre enjeu de ce programme est de retenir les apprentis dans la province. Nos employeurs essaient de garder les Néo-écossais ici en Nouvelle-Écosse, ils veulent employer leurs enfants ajoute Duncan Williams.

Pour cela, la province mise sur la qualité et la personnalisation des enseignements. Elle espère faire passer le niveau de rétention des apprentis dans les formations de 43 % à 60 %, ce qui en ferait l’un des plus hauts du pays.

La province pense également faire face au manque de main-d’œuvre avec de nouvelles cibles d’immigration. Ce sont des processus et des projets intéressants. Nous avons besoin des gens d’ici, nous avons aussi besoin d’immigration et de faire revenir des travailleurs dans la province conclut Duncan Williams.

Les premières annonces réjouissent les professionnels du secteur mais les contours pour réaliser ce projet restent encore floues, notamment sur l’accueil d’un plus grand nombre d’apprentis dans les écoles et les entreprises.