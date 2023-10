Édouard Julien pense déjà à son prochain élan

Des 17 circuits d’Édouard Julien à sa première saison dans le baseball majeur, c’est celui frappé en séries éliminatoires, la semaine dernière, qui l’a le plus marqué. Mais à peine la balle était-elle passée par-dessus la clôture du champ extérieur que le Québécois pensait déjà à sa prochaine apparition au bâton.

Je ne suis pas quelqu’un qui aime penser à ce que j’ai accompli. Quand je regarde un peu en arrière, je pense souvent à ce que j’aurais pu mieux faire , lance le joueur de deuxième but des Twins du Minnesota.

De retour à Québec après une saison qui a fait de lui une étoile montante des Majeurs, Julien aurait pu faire la tournée des grands plateaux de télévision de la province. Il a préféré donner rendez-vous aux journalistes un jeudi midi dans un petit centre commercial désert de Charlesbourg.

C'est à New York contre les Yankees qu'Édouard Julien a réussi son premier circuit dans le baseball majeur, en avril. Photo : Getty Images / Elsa

L’athlète de 24 ans aime parler de baseball, mais pas spécialement de ses propres exploits. Éternel perfectionniste, il n’est pas devenu le premier joueur de Québec en 60 ans à s’établir dans le baseball majeur en s'asseyant sur ses lauriers.

Une année exceptionnelle

N’empêche, les exploits ont été nombreux dans les sept derniers mois. Sa performance étincelante dans l’uniforme du Canada à la Classique mondiale de baseball, son premier circuit dans les Majeures au mythique Yankees Stadium, dès son deuxième match, et bien sûr cette longue balle frappée le 11 octobre dans l’ultime défaite contre les Astros en séries de division.

En retard 3-1 devant leurs partisans en 6e manche, les Twins avaient besoin d’une étincelle. Au bâton, le très sélectif Julien a sauté sur le changement de vitesse que lui offrait le droitier Jose Urquidy. De voir la balle aller dans les estrades et tous les fans se lever, crier et scander ton nom, tu cours sur les buts et tu n’es pas vraiment capable de penser parce que c’est surréel , décrit le Québécois.

Dans ma tête, tout ce que je me disais c’est : "Ok, on perd encore par un point. Il me reste une apparition au bâton et ça va être la plus importante de ma vie".

Un avenir radieux au Minnesota

La saison des Twins a malheureusement pris fin par une défaite de 3-2 ce soir-là. Julien la digère encore, mais il est convaincu que l’avenir de l’équipe s’annonce radieux. Ses coéquipiers et lui ont mis fin à une disette de 21 ans sans victoire en séries éliminatoires au Minnesota.

Les Twins forment une équipe «tissée serrée» sur le terrain et en dehors, relate Édouard Julien. Photo : usa today sports via reuters con / Kamil Krzaczynski

Je suis très optimiste sur le fait que les Twins vont gagner une Série mondiale dans les prochaines années. On est très jeune et je crois que nos jeunes joueurs ont montré qu'ils pouvaient jouer dans les ligues majeures , pointe le numéro 47.

Malgré son excellente saison recrue, l’ancien des Canonniers de Québec ne tient rien pour acquis. Il a gagné en confiance et en expérience cet été, mais il a l’intention de mettre les bouchés doubles à l'entraînement cet hiver.

Ces dernières années, on a souvent parlé d’améliorer ma défensive, mais au point où j’en suis aujourd’hui, je pense que je dois m’améliorer dans toutes les facettes , décrit celui qui passera une bonne partie de la saison morte à s’entraîner dans le dôme du stade Canac, à Québec.

Édouard Julien et son coéquipier José Miranda Photo : Getty Images / Adam Glanzman

Quant à sa situation contractuelle avec les Twins, Édouard Julien a encore six saisons devant lui avant d’atteindre l’autonomie complète et deux saisons avant de pouvoir négocier son contrat sur une base annuelle. Ce qui ne l'empêcherait toutefois pas de signer un contrat à long terme.