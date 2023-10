Policiers et communautés interculturelles apprennent à se connaître autour d’un ballon

Pendant cinq semaines, des policiers de Sherbrooke accrochent leur uniforme et s'immergent dans différentes sphères de la société. Habillés « en civil », ils côtoient les personnes en situation d'itinérance, aux prises avec des problèmes de santé mentale, ou encore avec des personnes vivant avec le spectre de l'autisme. Jeudi soir, c'est avec les communautés interculturelles de Sherbrooke qu'ils ont échangé de façon ludique, autour d'un ballon de soccer et d'une pointe de pizza.

Sur les terrains de soccer du centre multisport Roland-Dussault, les policiers et une trentaine de citoyens se sont mélangés pour créer les équipes.

Juan Otalora, représente l'équipe de soccer des Latinos de Sherbrooke. Selon le Colombien d'origine, qui est au Canada depuis maintenant 16 ans, le soccer est un bon moyen d'intégration dans une nouvelle communauté et qui permet de rencontrer de nouvelles personnes. Il est en compagnie de nouveaux arrivants qui viennent tout juste d'arriver à Sherbrooke.

Ouvrir en mode plein écran Juan Otalora prend part à la partie de soccer qui mélange policiers et différents membres des communautés interculturelles de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

On est ici pour créer un lien, prouver à tout le monde que peu importe ton travail, peu importe quel sport tu joues, on est tous pareil, on vient tous pour s'amuser au bout de la ligne et l'important c'est de créer une union , met-il de l'avant.

Arrêter les stéréotypes et faire une liaison entre les citoyens, les nouveaux citoyens et ce qui est l'autorité sherbrookoise.

Ouvrir en mode plein écran François Pelletier a presque 30 ans d'expérience au Service de police de Sherbrooke derrière la cravate. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Dans la foule de sportifs, on ne pourrait deviner que François Pelletier est normalement sergent à la patrouille au Service de police de Sherbrooke (SPS). Ce que je suis en train de vivre là, avec Immersion, c'est vraiment super, c'est vraiment intéressant de partager avec les communautés , se réjouit-il.

De connaître leur réalité, des gens avec qui on va faire affaire dans le futur. Et aussi qu'eux apprennent sur notre réalité, que des fois on avait peut-être une mauvaise perception de l'intervention policière.

Ça crée des canaux aussi pour pouvoir échanger puis partager sur le fait que l'on peut améliorer des interventions et peut-être que de leur côté ils peuvent nous aider à intervenir dans le milieu , poursuit François Pelletier.

En les comprenant, on intervient avec eux plus adéquatement.

Immersion dans différents milieux pendant 5 semaines

Ces parties de soccer ont été organisées dans le cadre du projet Immersion qui a commencé le 2 octobre dernier. La semaine dernière, les policiers ont visité différents établissements du CIUSSS de l'Estrie-CHUS afin de mieux comprendre les enjeux de santé mentale dans un contexte d'itinérance.

Apprendre à se connaître pour mieux se comprendre , renchérit la capitaine aux projets spéciaux au SPS , Guylaine Perron. Pendant 5 semaines, les policiers n'auront pas leur uniforme. On veut que les gens connaissent l'être humain derrière l'uniforme.

Ouvrir en mode plein écran Guylaine Perron (milieu gauche) est en compagnie de Charphadine Nagombe (milieu droite), ainsi que de deux participants à la partir de soccer. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

On touche des clientèles différentes parce qu'on veut que nos policiers connaissent davantage ces clientèles-là. C'était quoi la police dans son pays? Qu'est-ce qu'il pense de la police d'ici? Qu'est-ce qui peut lui faire peur quand on a à intervenir? De quelle façon on pourrait intervenir avec lui?

L'agent de développement à la Fédération des Communautés Culturelles de l'Estrie, Charphadine Nagombe, trouve important que ce genre de soirées soit organisé. Il espère que l'expérience soit répétée parce qu'une seule activité, ce n'est pas suffisant pour connaître une communauté.

On vient chacun avec les connaissances de la police de son pays, mais quand on vient ici, ce n'est pas nécessairement la même chose, donc on peut garder des préjugés de la police de chez nous.

Juan Otalora fait le bilan de la partie de soccer. Je te dirais qu'il y a quand même du bon calibre, autant chez les policiers et les policières. La game est bonne et je ne peux pas dire qui gagne, c'est quand même serré. Je serais 100 % d'accord pour une deuxième édition!

Tous ressortiront tout de même gagnants, avec de nouvelles rencontres et des connaissances sur l'autre.