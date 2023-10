Banques alimentaires : les demandes continuent à exploser tandis que les dons diminuent

Les banques alimentaires demandent une fois de plus l'aide du gouvernement du Québec. Avec une hausse fulgurante des besoins, leurs ressources sont déjà épuisées. À l'approche des fêtes, elles réclament 18 millions $ de plus. En Estrie, les demandes continuent à exploser pendant que les dons diminuent.

Dans l'entrepôt de Moisson Estrie, des bénévoles se sont activés jeudi pour trier les denrées recueillies aux portes des Sherbrookois. Les gens sont quand même très généreux. Je m'attendais cette année à ce que ce soit moins, étant donné l'inflation et le coût de l'épicerie , remarque la bénévole Catherine Thibodeau.

Heureusement qu'il y a la Guignolée des quartiers puisqu'autrement les tablettes seraient bien peu garnies, au moment où les besoins sont plus criants que jamais, expose-t-elle. Catherine Thibodeau est bénévole depuis neuf ans, elle en sait quelque chose. À l'épicerie sociale, par exemple, il y a beaucoup plus de monde qu'il y a neuf ans.

Il y a neuf ans, quand on avait servi de 30 à 50 personnes dans une journée, c'était le gros maximum. Aujourd'hui, je sais qu'ils font des journées où il y en a 80, 90 et souvent passé 100.

Le directeur général de Moisson Estrie, Christian Beau, soutient que, depuis le 1er avril 2023, il y a 30 % d'augmentation des dépannages alimentaires. Ce sont des gens qui viennent directement dans les locaux. Et pour l'ensemble de la région, on voit un portrait similaire.

Moisson Estrie fournit de la nourriture à 55 organismes de la région. Moisson Haut-Saint-François est l'un d'eux.

Sa directrice générale, Nathalie Blais, ne sait pas comment elle pourra boucler son budget. Elle croit urgent que le gouvernement finance mieux les banques alimentaires. Mon panier va contenir 125 ou 150 $ de denrées, mais je n'ai pas ces montants-là. Ce qui me manque, il faut que je l'achète. Là, j'ai dû aller dans mon fonds de roulement pour aller acheter des pâtés à la viande, des pâtés au poulet , développe-t-elle.

Juste dans le dernier mois, c'est hallucinant combien les demandes ont explosé.

Elle constate que le visage de la faim a changé. Ce n'est plus vrai que ce sont des gens à très faibles revenus. Il y a des gens de tous revenus maintenant qui vivent des situations très difficiles. Vous savez comme moi, le panier d'épicerie est en hausse, mais les dons sont en baisse, puis c'est normal. Si moi, j'ai les moyens de m'acheter quatre cannes, je ne m'en achèterai pas six pour t'en donner deux.

Les dons des entreprises et des épiciers ont aussi beaucoup diminué.

Certaines entreprises sont en mauvaise posture et ne peuvent pas faire les dons qu'elles faisaient avant. On se demande ce qu'on va faire. Va-t-on être capables de faire notre grand panier de Noël? se questionne la directrice générale de la Fondation Rock-Guertin, Solange Rodrigue. On ne veut pas mettre moins d'articles dans les paniers, mais on essaie de faire des choix économiques.

Les étagères sont vides.

Fondations et organismes sont à la recherche de solutions, mais tous conviennent que ce n'est pas simple.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau