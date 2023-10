La bibliothèque de Fleurimont pourrait accueillir des lecteurs dès 2027 

La nouvelle bibliothèque de Fleurimont pourrait accueillir ses premiers lecteurs dans l’ancienne église Sainte-Famille dès 2027, selon un échéancier préliminaire présenté aux élus mardi dans le cadre du plan de développement des bibliothèques.

Les études de faisabilité du projet ont été commencées cette année. La définition du projet doit se terminer en 2024. Les plans et devis devraient ensuite être terminés en 2025, et les travaux devraient commencer en 2026, s’échelonnant jusqu’à la fin de 2027.

La conseillère municipale du district du Pin-Solitaire, Hélène Dauphinais, aurait aimé que les citoyens puissent emprunter des livres dans le nouvel établissement de Fleurimont d'ici la fin du mandat des élus, en 2025. Elle se dit tout de même rassurée par les documents présentés mardi.

On a une idée un peu plus fixe de l'échéance, et les équipes semblent déjà avoir une bonne idée de ce qu'il va falloir faire au niveau de la capacité portante [de l’église], et pour eux, ce n’est pas un problème. Ça m'a rassurée , indique-t-elle.

Publicité

Les travaux à réaliser dans les prochaines années seront nombreux. Il y a beaucoup de systèmes à mettre à niveau. Chauffage, ventilation. Il faut rendre l'accessibilité universelle, donc on parle d'un ascenseur. Après ça, il faut refaire les espaces , énumère Hélène Dauphinais.

Elle invite fortement les citoyens à s’exprimer pour la suite des choses. Trois consultations publiques seront en effet organisées au cours des prochains mois. On sait que maintenant, les bibliothèques, souvent, cumulent les fonctions. Ce sont des milieux de vie où on va retrouver parfois des conférences, peut-être un café, peut-être autre chose. Ce sera à déterminer , souligne-t-elle.

La première [séance de consultation] va être assez générale et va toucher l'ensemble des lieux qu'on a à Sherbrooke, toutes les bibliothèques. La 2e et la 3e vont porter plus spécifiquement sur les attentes de la population par rapport à la bibliothèque de Fleurimont , ajoute-t-elle.

Selon des documents fournis par la Ville de Sherbrooke, le réseau de bibliothèques comptait 30 000 usagers actifs et a prêté 850 000 livres en 2022.