Déficits des sociétés de transport : Julie Dufour pas inquiétée par l’offre de Québec

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, ne semble pas inquiète de voir le gouvernement du Québec réduire sa contribution financière pour éponger les déficits des sociétés de transport, car Saguenay paierait déjà plus que les autres villes et parce que la Société de transport du Saguenay (STS) a déjà fait des efforts de rationalisation.

Questionnée à ce sujet, la mairesse a indiqué que Saguenay est dans une situation particulière alors qu'elle finance déjà la moitié du budget de la STS .

En moyenne, les villes paient 30% de la quote-part de leur système de transport en commun. À Saguenay, on est à 52,2 % , a débuté Julie Dufour, en marge d’une conférence de presse à Arvida.

Selon ce qui était rapporté plus tôt cette semaine par Radio-Canada, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, a proposé un total de 22 millions de dollars aux six plus grandes sociétés de transport, outre Montréal, sur un déficit total de 268 millions. Ce serait donc une contribution de moins de 10 % qui a été offerte pour Québec, Trois-Rivières, Lévis, Gatineau, Sherbrooke et Saguenay.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse Julie Dufour croit que les efforts déjà faits par la STS devraient être bénéfiques. Photo : Radio-Canada / Sacha-Wilky Merazil

Le déficit de la STS est de 1,4 million en 2023 et devrait être plus élevé en 2024.

D’après Julie Dufour, le fait que la STS a déjà procédé à des rationalisations devrait aider la cause de Saguenay.

Notre nouveau conseil d'administration, avec son président, M. Claude Bouchard, a milité auprès du gouvernement. Ils ont fait des efforts incroyables durant la dernière année, avec le transport à la demande en projet pilote à La Baie, la diminution de la flotte d'autobus, donc il y a vraiment là une forme de restructuration. Donc, je vous dirais qu'aujourd'hui, je suis quand même assez optimiste pour ce que Saguenay pourrait recevoir en termes d'aide due à sa particularité qui était déjà de payer 52 % en termes de quote-part , a conclu Julie Dufour.