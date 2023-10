Internet pleure la mort d’Esther la truie fabuleuse

Esther The Wonder Pig (Esther la truie fabuleuse, traduction libre), dont la présence sur les réseaux sociaux est devenue virale, est morte. Le propriétaire de l’animal, Steve Jenkins, a annoncé la nouvelle mercredi sur Internet : « Le jour que nous redoutions tous est arrivé, Esther est partie. Elle était calme et en paix lorsqu’elle a trouvé le sommeil aux côtés de son papa Steve. »

En quelques années, la truie élevée dans une ferme de Campbellville, à l'ouest de Toronto, est devenue un véritable phénomène sur Internet. Sur Instagram, son compte Esther The Wonder Pig cumule plus d’un demi-million de suiveurs. Sur Facebook, Esther avait derrière elle plus de 1,5 million d’amis.

Des milliers d’internautes ont exprimé leurs condoléances en commentaire. C’est notamment le cas d’un autre porc, mybestfriendhank, avec qui ils semblaient être copains comme cochon et pour qui Esther est éternelle et dans le cœur de chacun .

Esther aimait se déguiser. Photo : Facebook : Esther the Wonder Pig

Toutes les communautés sont touchées par cette triste nouvelle, même la communauté des chiens. Mortythemisfit se souvient de rire à propos de ses manigances et de son regard .

Le phénomène Esther The Wonder Pig

En 2012, Steve Jenkins et Derek Walter ont adopté Esther. Quelques années après, en 2018, ils ont commencé à mettre la truie en avant sur les réseaux sociaux de manière régulière. L'engouement a été tel que l’animal a eu le droit à son propre livre.

Esther aimait la pizza. Photo : Facebook : Esther the Wonder Pig

À côté de tout cela, Esther avait une santé fragile. Les propriétaires de l’animal ont tout de même réussi à récolter des fonds pour que l'Ordre des vétérinaires de l’Ontario se dote d’un tomodensitomètre (un appareil d'imagerie médicale) pour les gros animaux.

Esther a remporté le prix du meilleur influenceur animalier par l'organisme Peta2. Elle laisse derrière elle des centaines de photos toujours disponibles sur Internet.