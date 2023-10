Carboneutralité : il sera difficile de respecter le calendrier d’Ottawa, dit un rapport

Le captage et le stockage du carbone sont essentiels pour rendre le réseau électrique canadien plus écologique, mais il sera extrêmement difficile de respecter le calendrier proposé par le gouvernement fédéral en fonction de l'état actuel de la technologie, selon un nouveau rapport. Celui-ci a été publié par l'International CCS Knowledge Centre, un centre de recherche à Regina spécialisé dans la capture et le stockage de carbone.

Ottawa a proposé une réglementation sur l'électricité propre visant à amener le réseau électrique du Canada à la carboneutralité d'ici 2035.

Cela nécessitera probablement le déploiement à grande échelle de technologies de captage et de stockage du carbone dans les centrales électriques alimentées au gaz naturel et au charbon en Alberta, en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse, en raison du manque de disponibilité de l'énergie hydroélectrique dans ces provinces.

Dans un nouveau rapport, l'International CCS Knowledge Centre calcule que, pour se conformer à la réglementation fédérale, les centrales électriques alimentées au gaz naturel devraient atteindre un taux de captage de CO 2 de près de 95 %.

L'organisation souligne qu'aucune installation de captage de carbone au monde n'atteint actuellement ce niveau de performance.

La seule installation de captage du carbone à grande échelle au Canada actuellement en activité se trouve à Boundary Dam, en Saskatchewan. Il s'agit d'une centrale de SaskPower, et son taux de captage du CO 2 se situe entre 65 % et 70 %.

La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a dit récemment qu'elle considérait que l'objectif du gouvernement du Canada d'avoir un réseau électrique carboneutre d'ici 2035 n’était pas réaliste.

Scott Moe, son homologue de la Saskatchewan, est également monté au créneau contre le projet fédéral. « La réglementation du gouvernement Trudeau sur l'électricité nette zéro est inabordable, irréaliste et inconstitutionnelle », a-t-il déclaré.

Avec les informations de La Presse canadienne