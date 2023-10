Attaque de London : la Couronne soulève des contradictions dans les propos de l’accusé

Jeudi, au procès de l’accusé de l’attaque de London, la Couronne a signalé aux jurés de nombreuses contradictions entre le témoignage de l’accusé et ses déclarations précédentes.

L’avocate de la poursuite a interrogé Nathaniel Veltman sur les propos qu’il a tenus lors de son interrogatoire avec le détective Micah Bordeau, dans les heures qui ont suivi les événements pour lesquels il est accusé, et ceux tenu lors de rencontres avec un psychiatre, près d’un an avant la tenue de ce procès.

Après avoir abordé les intentions et opinions politiques décrites dans le manifeste retrouvé chez lui par les policiers, l’avocate a abordé les aveux faits par l’accusé lors de son interrogatoire de juin 2021.

Écart entre les versions

Elle souligne par exemple que l’accusé avait affirmé au détective Micah Boudreau avoir commencé à planifier l’attaque au mois de mars.

L'accusé de l’attaque contre une famille musulmane de London subit son procès Consulter le dossier complet L'accusé de l’attaque contre une famille musulmane de London subit son procès Consulter le dossier complet Suivre Suivre

L’accusé affirme maintenant qu’il s’agissait uniquement d’excuses improvisées visant à justifier moralement le geste qu’il venait de poser.

Publicité

Depuis le début de son témoignage, l’accusé a affirmé à maintes reprises qu’il a cédé à une pulsion lorsqu’il a appuyé sur l’accélérateur et foncé en direction de ses victimes.

Toutefois, à la barre des témoins, l’homme âgé aujourd’hui de 22 ans souligne qu’il avait aussi verbalisé l’idée de commettre des gestes de violence sept ans plus tôt. Des propos qu’il qualifie de bêtises et non de véritables plans .

La Couronne fait plusieurs suggestions choquantes : Vous aviez considéré d'autres cibles avant de choisir de vous attaquer à des musulmans , vous saviez que vous commettiez une attaque terroriste , a par exemple soulevé Me Moser. Des suggestions que réfute l’accusé à la barre des témoins.

La procureure décortique aussi devant les jurés des propos tenus par l’accusé auprès d’un psychiatre qui l’a évalué durant la préparation de ce procès.

Le Dr Julian Gojer sera le prochain témoin de la défense. Celle-ci pourra, avant ce témoignage, à nouveau interroger l’accusé.