Les établissements de soins de longue durée de l’Île-du-Prince-Édouard n’étaient pas prêts pour une pandémie. À cause de cela, la qualité des soins aux patients s’est détériorée lorsque la COVID-19 est arrivée.

Un groupe nommé par le gouvernement de la province en est arrivé à ces conclusions après avoir parlé à des résidents, des travailleurs et des gestionnaires de centres de soins de longue durée, ainsi qu’à des familles ayant des proches qui vivent dans ces établissements.

Le panel dirigé par l’avocate à la retraite Michele Dorsey rapporte que les personnes rencontrées s’entendent pour dire que la capacité du système à fournir des soins avait été compromise durant la pandémie, en particulier dans les six premiers mois suivants l’arrivée du coronavirus.

Publicité

Lorsque la province est entrée en état d’alerte à cause de la COVID-19, a-t-on noté, le personnel était déjà insuffisant dans les foyers de soins et les niveaux de stress et de surmenage déjà si élevés que les gens quittaient la profession.

Traumatisant pour le personnel

Dans son rapport remis jeudi, le panel d’experts indique que plusieurs des personnes interrogées ont confié avoir vécu un traumatisme , incertain de pouvoir travailler en sécurité alors qu’une menace de mortalité massive planait sur leurs lieux de travail.

Le secteur des soins de longue durée a vécu non seulement avec la mort, mais avec la souffrance, la peur, l’incertitude et, par moments, le désespoir , écrivent les membres du comité, disant vouloir faire honneur aux sentiments qu’ils ont vécus.

Nous avons entendu des témoignages de travailleurs de la santé travaillant avec très peu de sommeil, assaillis par l’angoisse que leurs résidents et collègues meurent si le virus entrait dans le foyer, et effrayé pour la sécurité de leur famille , écrivent les autrices du rapport.

Publicité

Cette peur était fondée, ajoutent-elles, car ces travailleurs recevaient des échos des foyers de soins des autres provinces, qui rapportaient des conditions critiques, des décès et des employés tombés malades.

Recommandations

Le groupe fait 17 recommandations. L’une est que les règles qui régissent les établissements de soins de longue durée du secteur privé soient encadrées par la même loi que les établissements du secteur public. De cette façon, ils n’auraient pas un régime d’inspection et d’accréditation différent.

Ouvrir en mode plein écran Michele Dorsey, qui a dirigé le groupe d'examen des soins de longue durée, a été commissaire et défenseure des droits des enfants en 2019 et 2020 à l’Île-du-Prince-Édouard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / CBC / Brittany Spencer

Environ 1100 personnes vivent dans un établissement de soins de longue durée à l’Île-du-Prince-Édouard. Plus ou moins la moitié de ces résidents sont dans ces centres gérés par la régie de santé et l’autre moitié dans des foyers du secteur privé.

Les experts voudraient aussi que les mesures de prévention et de contrôle des infections soient renforcées.

Ils demandent également que les employés de foyers de soins soient traités et payés équitablement, peu importe dans quel centre ils travaillent.

Dans un communiqué jeudi, la province affirme que certaines des recommandations sont déjà à l’étape de la mise en œuvre, notamment de renforcer les mesures de prévention des infections, et d’harmoniser les normes entre les centres de soins privés et publics.