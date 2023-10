Écart du prix de l’essence : le maire de Roberval demande au gouvernement d’agir

Le maire de Roberval, Serge Bergeron, demande au gouvernement Legault d’égaliser le prix de l’essence dans l’ensemble de la région. L’élu dénonce la différence du prix du litre d’ordinaire entre le Lac-Saint-Jean et le Saguenay qui a longtemps été observée au cours des derniers mois.

Serge Bergeron s’explique mal que les prix soient généralement plus élevés au Lac-Saint-Jean qu’au Saguenay. Le maire demande une intervention de Québec même s'il reconnaît que son pouvoir est limité en cette matière.

Pourquoi le gouvernement ne serait pas en mesure d'établir au moins une règle par rapport au prix de l'essence, le même dans une même région, s’est-il questionné au micro de C’est jamais pareil. On est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors je ne vois pas pourquoi il y aurait parfois 17 cents de différence entre le prix de l'essence au Saguenay et celui du Lac-Saint-Jean.

Au début de la semaine, le prix de l’essence tournait autour de 1,47 $/litre à Saguenay, mais a bondi de 16 cents, mercredi. Ainsi, les moyennes quotidiennes dans l’ensemble de la région étaient donc semblables, jeudi matin, à environ 1,59 $/litre.

Selon la Régie de l’énergie du Québec, la moyenne annuelle du prix de l’essence au Lac-Saint-Jean est de 1,62 $/litre tandis que celle de Saguenay est d’environ 1,56 $/litre.

Une situation économique déjà difficile

Le maire de Roberval explique que cette différence dans les prix de l’essence au Saguenay-Lac-Saint-Jean pèse lourd sur les épaules de ses citoyens.

On est dans une situation économique difficile depuis la pandémie, a ajouté Serge Bergeron. Tout augmente, on en parle presque au quotidien. L'augmentation des matériaux, du coût de l'épicerie… Alors, l'essence n'y échappe pas. À partir de ce moment-là, nous, juste à la Ville de Roberval, nous sommes en train de planifier le budget 2024. Alors, si l'essence coûte plus cher et ça coûte plus cher au Lac-Saint-Jean, ça coûte plus cher aux contribuables en bout de ligne.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean demeure toutefois l’une des régions où l’essence est actuellement la moins chère au Québec. À titre comparatif, la moyenne quotidienne à Québec était de 1,69 $/litre, jeudi, et de 1,65 $/litre à Montréal.

Selon une entrevue de Frédéric Tremblay