Northvolt : rien ne peut se substituer au BAPE, selon des juristes

Des voix continuent de s’élever pour réclamer que le projet d’usine de batteries de Northvolt en Montérégie passe sous la loupe du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), que le premier ministre François Legault a jusqu’ici balayé du revers de la main. Mais quel message envoie le gouvernement en voulant soustraire le plus grand projet industriel privé de l’histoire du Québec au processus d’évaluation environnementale?

Annoncé en grande pompe par Québec et Ottawa, qui y ont consenti un total de 7,3 milliards de dollars (Nouvelle fenêtre), le projet de méga-usine de batteries pour véhicules électriques de Northvolt a tout pour plaire sur papier. L'entreprise suédoise assure qu’elle y fabriquera des batteries électriques dont l'empreinte carbone sera pratiquement nulle. Quelque 3000 emplois seront créés. Et la province se positionne comme un meneur de la filière batterie.

L’ombre au tableau : le projet, dont le site, grand comme 318 terrains de football, se situera entre Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, ne coche pas les critères pour être automatiquement soumis au processus d'évaluation du BAPE .

Le règlement qui établit si la méga-usine devrait être assujettie au processus a été modifié quelques mois avant l'annonce. Le seuil déterminant de la fabrication de cathodes est passé de 50 000 à 60 000 tonnes, alors que le projet de Northvolt en prévoit 56 000.

Bien que le gouvernement assure que ces modifications au règlement n’ont pas été faites pour favoriser la venue de Northvolt, Me Michel Bélanger, avocat spécialisé en droit de l'environnement et ancien commissaire au BAPE , n’en croit rien. Je pense que l'amendement a été fait pour d'éventuelles compagnies de batteries; si ce n'était pas Northvolt, ça aurait pu en être une autre , dit-il.

La filière batterie Consulter le dossier complet La filière batterie Consulter le dossier complet Suivre Suivre

En agissant de la sorte, poursuit-il, Québec choisit de modifier les règles au profit d'une nouvelle industrie... et au détriment des autres. Lorsqu'on fait la promotion d'un projet comme Northvolt, avec autant d'argent de l'État, ça peut paraître injuste et insultant pour les autres projets industriels majeurs qui, eux, sont couverts par le règlement et doivent se soumettre aux procédures, note Me Bélanger. Ça lance un très mauvais signal à l'industrie en général.

S’il y a lieu de se réjouir que la province mise sur des énergies vertes, l’avocat estime que le premier ministre Legault fait en outre fausse route en reprochant aux groupes de défense de l’environnement, qui réclament la tenue d’un BAPE , de ne pas applaudir le projet. Là n'est pas la question , lance-t-il.

Bien sûr qu’on est contents qu’une usine de batteries électriques s’installe ici, mais on veut s’assurer qu’on ne fasse pas fi des règles.

Le BAPE, un obstacle?

Bien que le gouvernement ait le pouvoir de décréter la tenue d'une évaluation environnementale en bonne et due forme, il a écarté cette idée jusqu’à présent, en s’en remettant au règlement. Depuis l’annonce de la venue du fabricant suédois, à la fin septembre, des citoyens et des organisations ont appelé Québec à plus de prudence et de transparence.

Publicité

Pour un gouvernement comme celui de François Legault, qui a démontré à plusieurs reprises sa volonté d'accélérer les grands chantiers, le processus du BAPE apparaît comme un exercice qu’il préférerait ne pas imposer aux entreprises qu'il promeut , selon Me Bélanger.

Dans une lettre publiée dans les pages du journal Le Devoir, qu’il co-signe avec d’anciens présidents du BAPE , l’avocat estime que le gouvernement jette ainsi le discrédit sur un processus qui permet pourtant d’identifier les potentiels impacts d’un projet sur la population et l’environnement – et trouver des façons d’y remédier.

C'est le cas des gouvernements qui se sont succédé, pas juste celui de M. Legault, précise-t-il. Ils ont toujours présenté le BAPE comme étant long et pénible. C'est un passage obligé qu'ils aimeraient mieux ne pas avoir sur leur chemin.

Les autorisations environnementales ont toujours été perçues comme étant une plaie par l’industrie, les ténors du développement économique et les gouvernements qui voulaient les promouvoir.

Au terme du processus, il n’incombe pas au BAPE d’autoriser ou non un projet. Le dernier mot revient au gouvernement, qui tranche à la lumière du rapport qui lui est remis. Le Bureau a néanmoins le pouvoir d’enquêter et de contraindre un promoteur à fournir les documents nécessaires à l’analyse du projet. Il juge également de l’acceptabilité sociale d'un projet.

Publicité

Dans l’étude d'impact qui déclenche le processus du BAPE , l’entreprise doit détailler ses intentions, le milieu dans lequel son projet s’implantera, les conséquences potentielles sur la biodiversité, mais aussi sur la qualité de vie des résidents aux alentours, ainsi que les mesures qu’elle entend mettre en place pour en atténuer les effets négatifs.

La grande richesse du processus tient beaucoup, beaucoup, dans cette étude d'impact, insiste Me Bélanger. Ce document est fondamental pour s'assurer d'avoir un bon projet.

Entre le promoteur et le ministère

L’avocate Camille Cloutier, du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), est d’avis qu’en l’absence d’un BAPE , le Québec se prive d'une occasion de mieux comprendre les préoccupations du public – qui concernent notamment l'environnement, le transport lourd et le logement – et d’améliorer le projet.

Selon le CQDE , les séances d’information qu’a tenues Northvolt auprès des citoyens qui résident à proximité du site de la future usine ne sauraient se substituer au processus rigoureux d’une évaluation environnementale. Le BAPE offre en outre l’opportunité au public de poser des questions à l’entreprise comme aux instances gouvernementales, d’avoir accès aux documents et de présenter une contre-expertise.

Que résultera-t-il de ces consultations [organisées par Northvolt]? Comment influenceront-elles le projet? Les préoccupations du public seront-elles prises en compte? Ça, on l'ignore , soulève Me Cloutier.

Sans BAPE , les citoyens peuvent s’attendre à être mis à l’écart du processus, qui se déroulera essentiellement entre le ministère de l’Environnement et le fabricant de batteries. Les communications, les documents et les données s’échangeront entre eux, ce qui représente une grande différence avec la procédure d'évaluation des impacts, où il y a l'implication du public , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Northvolt se spécialise dans la fabrication de cellules de batteries lithium-ion. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Qui dit absence de BAPE ne dit toutefois pas absence de respect des normes environnementales, a tenu à rappeler le gouvernement. L’entreprise devra obtenir des permis pour exploiter le site, qui compte 52 hectares de milieux humides et plusieurs espèces d'oiseaux dont deux sont protégées. Le processus d’autorisation par le ministère de l'Environnement est toutefois moins exigeant, en termes d'encadrement des activités , souligne Camille Cloutier.

Quant aux normes environnementales évoquées par le gouvernement, l'avocat Michel Bélanger s'interroge : mais lesquelles? Il n'y a aucun cadre réglementaire au Québec qui dit comment doit s'implanter une usine de batteries! Bien que des règlements existent, ils se limitent à encadrer le projet à la pièce, note-t-il.

Encore temps d'agir

Joignant leur voix aux groupes de défense de l'environnement, les deux avocats rappellent que Québec peut encore changer d’idée.

La Loi sur la qualité de l’environnement prévoit des circonstances exceptionnelles pour qu’un projet qui échappe au BAPE en vertu d’un règlement – en l'occurrence, celui qui fixe le seuil de production à 60 000 tonnes – puisse tout de même y être soumis.

Le gouvernement peut notamment l’assujettir sous recommandation du ministre de l’Environnement s’il est d’avis que les enjeux environnementaux que peut susciter le projet sont majeurs et que les préoccupations du public le justifient ou si le projet implique une technologie nouvelle ou un nouveau type d'activités au Québec et qu’il anticipe des impacts majeurs sur l’environnement.

Le promoteur peut lui aussi intervenir pour demander au ministère la tenue d'un BAPE .

Les circonstances qui permettent au ministre de recommander au gouvernement un BAPE sont présentes en ce moment. Le gouvernement ne devrait pas se priver de cet outil.

Quoique rare, ce type de recours a été réclamé au début de l’année par la minière Sayona pour son projet Authier, à La Motte, en Abitibi. Dans sa forme initiale, le projet de mine de lithium à proximité de la meilleure eau potable au monde échappait au BAPE en raison d’un seuil réglementaire.

L’ancienne ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, la libérale Isabelle Melançon, avait en cours de route recommandé au promoteur de soumettre son projet à la procédure d’évaluation en raison des préoccupations soulevées par les citoyens.

Au terme d’un dossier aux multiples revirements, où le projet a finalement été revu pour diminuer la capacité maximale d’extraction par jour, l’entreprise a déclaré qu’elle se soumettrait volontairement à la procédure du BAPE même si elle n’y était plus contrainte.

À l’instar de Sayona, Northvolt devrait emprunter le même chemin et faire la démonstration du bien-fondé de son entreprise, selon Me Bélanger. Qu’il se soumette au BAPE ne changera rien au règlement, auquel pourraient échapper d’autres usines de batteries électriques.