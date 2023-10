Rabaska : le maire de Lévis ouvert à conserver des terres agricoles

La Ville de Lévis démontre une ouverture envers les agriculteurs de Lévis pour conserver une portion des terres de Rabaska en terre agricole. Le maire a d'ailleurs l'intention de rencontrer l'Union des producteurs agricoles (UPA) dès la semaine prochaine pour tenter de trouver des voies de passage.

Le gouvernement se porte acquéreur du site. L'autre bonne nouvelle, c'est que l’on contrôle les usages [...], a réitéré le maire Gilles Lehouillier, jeudi. L'usage agricole pourrait donc être conservé en partie. Le site est quand même immense [...]. Si on pouvait accommoder les agriculteurs, là, on a un avantage, là on peut le faire [...].

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Lévis Gilles Lehouillier. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Rappelons que le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a confirmé en septembre que le gouvernement du Québec souhaitait acquérir les terres du consortium de Rabaska, dans l'est de Lévis. Il y verrait une zone industrielle qui pourrait profiter des atouts du site.

Ouvrir en mode plein écran Le parc industriel Lévis-Est se situerait sur la partie des terrains de Rabaska qui longe l'autoroute 20. Photo : Capture d'écran - Ville de Lévis

Entre les deux

Selon le maire, la portion des terres qui intéressent la Ville et le gouvernement est celle qui longe l'autoroute 20.

Entre les deux, c'est là que sont exploitées les terres agricoles. Est-ce qu'on ne pourrait pas maintenir un certain usage agricole? Pourquoi pas, nous, on serait ouvert, de concert avec les agriculteurs, de regarder si on ne pourrait pas conserver un certain usage agricole. [...] On n’a pas de fermeture à ça.

En juin, les élus de Lévis ont voté en faveur d'une résolution pour exproprier la Société en commandite Rabaska. La Ville, qui n'aura finalement pas à exproprier Rabaska, souhaitait prendre possession de certains de ses terrains du secteur Lévis-Est, déjà dans la mire du Port de Québec pour étendre ses activités.

Cette décision avait soulevé la colère de l'administration portuaire.