D’ici à là-bas : Ismaël Bimane, 21 ans, raconte son histoire à travers ses photographies

L'art joue souvent un rôle déterminant dans le parcours des jeunes. C'est en participant aux activités de la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue qu'Ismaël Bemane, 21 ans, s'est découvert une passion pour la photographie. Il présente à partir de jeudi soir le fruit de son travail à l'organisme le Tremplin 16-30 à Sherbrooke.

Ce sont 21 photographies qui composent l'exposition autobiographique du jeune adulte originaire de la République démocratique du Congo. D'ici à là-bas raconte son histoire à travers des images de ses amis, d'étrangers ou de paysages captés pendant ses voyages.

Une façon aussi de voir un autre visage de Sherbrooke à travers la diversité qui la façonne.

Ouvrir en mode plein écran Ismaël a présenté ses œuvres. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

C'est un projet qui vient du cœur, qui résume mon adolescence, ma vie à Sherbrooke depuis que je suis arrivé ici en 2012. J'ai vécu toutes sortes de situations et j'avais besoin d'exprimer ça , raconte le photographe Ismaël Bimane.

Il décrit une de ses photos où l'on peut voir plusieurs jeunes hommes. C'est une photo qui est remplie de jeunesse, de joie de vivre. Les jeunes, tu vois qu'ils sont excités, ils accompagnent leur ami qui fait son premier gros clip à Sherbrooke avec un artiste québécois qui est très connu, Souldia.

Ouvrir en mode plein écran Les photographies prises par Ismaël. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

On a ce souci de s'aider entre nous, de rester souder, cette photo résume vraiment ma vie, du fait que j'ai toujours été entouré de mes amis.

Les organismes communautaires ont aussi joué un rôle déterminant dans sa vie. Ismaël Birmane est arrivé à Sherbrooke à l'âge de huit ans. C'est l'autobus Macadam de la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue en visite dans son quartier qui lui a ouvert de nouveaux horizons. L'organisme a voulu le soutenir dans l'élaboration de son exposition. C'est une manière pour moi de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et pour les autres [jeunes] aussi qui étaient là , renchérit le jeune photographe.

La travailleuse de rue, Andrée Ann Collin, indique qu'elle a connu Ismaël alors qu'il était encore enfant. C'était un jeune déjà vraiment créatif, sensible, curieux, intéressé par l'art.

L'agente à la vie culturelle et communautaire au Tremplin, Jessica Renaud, également photographe, l'a aussi accompagné dans la réalisation de son projet. C'est un coup de cœur. Une super belle personne et aussi très professionnelle dans son approche, dans son travail , expose-t-elle.

Je trouve que les œuvres d'Ismaël sont directes. Je trouve qu'on est regardés autant qu'on regarde. Il y a un échange.

Ouvrir en mode plein écran Cette photo représente le futur d'Ismaël. Photo : Radio-Canada

Et Ismaël, où se voit-il dans l'avenir? Une photo d'un lac et d'une forêt parle pour lui : la vie elle est pleine, elle est grande, tu vois l'horizon au complet et je trouve que c'est moi parce que je suis une personne qui a un grand cœur ouvert, je suis toujours prêt à aider les gens , explique-t-il.

Avec les informations de Guylaine Charette