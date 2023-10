Les dommages de la bande de Gaza en cartes

Depuis le 7 octobre, Israël mène une féroce campagne de frappes aériennes sur la bande de Gaza. Des images satellitaires compilées par des chercheurs américains montrent l’ampleur des dommages causés avant même le début de l’offensive terrestre annoncée.

Israël affirme cibler les dirigeants et les combattants. Mais les images satellite montrent que des lieux de culte, des hôpitaux, des écoles et des habitations ont également été endommagés ou détruits.

Corey Scher, du CUNY Graduate Center à New York, et Jamon Van Den Hoek, de l'Université Oregon State, ont comparé des images du satellite Sentinel-1 du programme Copernicus de l'Agence spatiale européenne pour détecter des changements sur le terrain depuis le début de la guerre.

Leurs données, même si elles sont préliminaires, confirment ce que des organisations humanitaires signalent déjà sur le terrain : les dommages dans la bande de Gaza sont lourds.

Le nord de la bande de Gaza a été particulièrement touché. Les images satellitaires montrent que de larges secteurs de Beit Hanoun, près de la frontière avec Israël, ont subi des dommages. Plusieurs mosquées ont été touchées à Beit Lahya.

L'Organisation mondiale de la santé a recensé 59 attaques contre des établissements de santé, dont 17 hôpitaux. Quatre hôpitaux dans le nord de Gaza (Beit Hanoun, Hamad Rehabilitation, Al Karama et Ad Dura), ont dû être évacués et ne sont plus opérationnels.

Vendredi, le ministère palestinien de la Santé affirmait que sept hôpitaux sont hors service, ainsi que 21 centres de soins de santé primaires; 64 membres du personnel médical auraient été tués.

Les images montrent également que des bâtiments des camps de réfugiés Shati (Beach Camp) et Jabaliya, qui accueillaient plus de 200 000 personnes avant le début de la guerre, ont été touchés par des frappes.

Dans la ville de Gaza, des images satellitaires montrent de nouveaux dommages au quartier de Zeitoun, qui avait été lourdement endommagé pendant la guerre de 2008.

Si la majorité des frappes aériennes israéliennes sont concentrées sur le nord de Gaza, les zones du sud n’ont pas été épargnées. C’est dans ces endroits que des milliers de personnes se sont réfugiées pour échapper aux hostilités dans le nord de la bande de Gaza.

Par ailleurs, le ministère des Travaux publics de Gaza a signalé à l’ONU (Nouvelle fenêtre) que 8840 logements ont été détruits dans la bande de Gaza. De plus, quelque 5434 logements ont été rendus inhabitables; 83 750 autres logements ont subi des dommages mineurs à modérés. Ceci représenterait environ 25 % de tous les logements résidentiels de la bande de Gaza. Ce chiffre est sous-estimé, précise l’ONU.

Selon le dernier décompte de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (Nouvelle fenêtre), 170 établissements d'enseignement avaient été touchés par les frappes, dont deux servaient d'abris d'urgence pour les personnes déplacées. Un bâtiment universitaire et sept églises ont été endommagés et au moins onze mosquées ont été détruites.

Au moins six puits d'eau, trois stations de pompage d'eau, un réservoir d'eau et une usine de dessalement desservant plus d’un million de personnes ont également été endommagés.

Déjà des milliers de morts

Selon le plus récent bilan des autorités israéliennes et palestiniennes, on compte plus de 5000 morts – 4137 du côté palestinien et 1400 du côté israélien.

De plus, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Nouvelle fenêtre), 12 500 Palestiniens et 4500 Israéliens ont été blessés.