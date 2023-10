« Manquements récurrents » dans l’encadrement de la clientèle, personnel en « nombre insuffisant », « risques d’erreurs » : les constats du Protecteur du citoyen quant à la gestion de la ressource intermédiaire (RI) La Victorienne à Gatineau confirment les inquiétudes des usagers et leurs familles. Le Protecteur du citoyen, dans un rapport qui vient d’être rendu public, dresse une liste de 10 recommandations pour redresser la situation. Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, qui a placé la RI en administration provisoire le mois dernier, est également blâmé pour son évaluation préalable de la propriétaire de la ressource.

Le centre d’hébergement La Victorienne a ouvert ses portes en juillet 2021 que déjà divers intervenants déploraient des lacunes récurrentes dans la gestion de la ressource. Autant les familles, les professionnels du CISSS de l’Outaouais, le Curateur public et la commissaire aux plaintes ont sonné l’alarme à de nombreuses reprises .

Parmi les problèmes relevés dans un rapport du CISSS de l’Outaouais en mars 2022, on note la gestion et l’administration de la médication , alors que le Protecteur du citoyen relève un cas où l’administration déficiente de la médication d’un usager lui a causé des séquelles graves . Le suivi de l’état de santé des résidents de même que l’administration des soins d’hygiène ont aussi été relevés comme devant être améliorés.

Le plan d’action élaboré dans la foulée de ces constats n’a toutefois pas eu les résultats escomptés, selon le Protecteur du citoyen. Un récent rapport de juillet 2023, portant sur l’évaluation de l’organisation et la qualité des soins dispensés à la RI [...] souligne toujours d’importantes lacunes et émet plusieurs recommandations , apprend-on dans le rapport du Protecteur du citoyen.

Dans ce récent rapport de juillet, il est question de la nécessité d’un redressement majeur de la gestion et de l’administration de la médication , notamment par sa mise sous clef , d'une meilleure formation du personnel et de la mise en place d’une procédure qui permette une vision globale des besoins de la clientèle .

Le Protecteur note aussi que le milieu de vie est non stimulant . Le silence y est omniprésent et il n’y a que très peu d’interactions entre le personnel et les résidents , indique le rapport.

Les 10 recommandations du Protecteur du citoyen : S’assurer qu’un encadrement adéquat et sécuritaire est offert par le personnel de la RI aux usagers hébergés à la résidence intermédiaire La Victorienne; Nommer un cadre supérieur en autorité afin d’assurer la coordination de l’ensemble des directions impliquées dans les démarches associées au redressement et à l’amélioration des services dans la RI; S’assurer que le personnel présent dans la RI est suffisant en tout temps pour répondre aux besoins spécifiques des résidents dont notamment lorsqu’un accompagnement un pour un est requis; Déterminer les formations prioritaires liées aux enjeux comportementaux et cliniques nécessaires au personnel de la RI et prévoir un calendrier de formation; S’assurer que le personnel affecté aux résidents présentant des troubles de comportement dispose des connaissances, de l’expertise et des formations adéquates pour répondre aux besoins spécifiques de ce type de profil; Cesser toute nouvelle admission d’usager dont le profil requiert un niveau d’encadrement particulier sur le plan comportemental, tant et aussi longtemps que le redressement ne sera pas suffisant et sécuritaire pour les usagers; Maintenir le personnel du CISSSO sur place tant et aussi longtemps qu’une amélioration significative n’aura pas été constatée et documentée; Compléter la mise à jour des instruments de classification pour l’ensemble des usagers hébergés dans la RI; À défaut d’un redressement significatif dans un délai de six mois des soins et des services dispensés aux usagers hébergés dans la RI, réviser l’entente contractuelle avec celle-ci afin de modifier le type de clientèle qui y est orientée, ou ultimement pour résilier l’entente; Réviser la procédure régissant les critères d’évaluation d’un postulant à titre de ressource intermédiaire préalablement à la signature d’un lien contractuel.

Le CISSS de l’Outaouais blâmé

Au moment de la conclusion de l’entente permettant l’ouverture et le financement de la ressource La Victorienne, le CISSS de l’Outaouais avait accordé une note de 86,3 % à la propriétaire postulante, la plaçant ainsi au premier rang de l’appel d’offre.

Publicité

Or, il appert que certains critères ont été écartés ou non vérifiés par le CISSS de l’Outaouais. La même propriétaire avait déjà fait l’objet de plaintes dans d’autres régions du Québec pour des situations similaires à celles constatées à La Victorienne. Une ressource a fait l’objet d’un plan de redressement dès son ouverture en 2013, pour essentiellement les mêmes motifs , souligne le rapport du Protecteur du citoyen.

Des informations pertinentes et préoccupantes concernant d’autres RI appartenant à la même propriétaire étaient pourtant disponibles au moment de réaliser l’appel d’offres et d’évaluer cette postulante , dénonce le rapport.

De ce fait, le Protecteur du citoyen juge que le CISSS de l’Outaouais n’a pas assumé ses responsabilités adéquatement au moment de sélectionner cette propriétaire.

Dans une déclaration écrite, le CISSS de l’Outaouais dit avoir tenu compte du rapport du Protecteur du citoyen lors de la prise de décision pour la mise en administration provisoire de la ressource , le mois dernier.

Nous sommes dans la poursuite de la prise en charge de la ressource et continuons d'assurer les soins et la sécurité des résidents , conclut le communiqué.

Une mère toujours bouleversée

Christiane Latour est toujours inquiète du sort réservé aux usagers de la RI La Victorienne. La mère de Benoît Lauzon, un bénéficiaire de la résidence décédé à l’hôpital de Hull en 2021 suite à une erreur de dosage de médicaments, a été bouleversée à la lecture du rapport.

Ce sont des faits que je connaissais, mais de les lire encore, comme quoi ça se produit encore aujourd'hui, deux ans plus tard… Ça m'a jeté à terre de voir qu’il n’y a pas plus de [mesures concrètes] qui aient été mises en place pour améliorer le sort des usagers , se désole Mme Latour.

Ouvrir en mode plein écran Christiane Latour et son fils, Benoît Lauzon. (photo d'archives) Photo : Gracieuseté Christiane Latour

Elle pointe notamment du doigt l’insuffisance d’effectifs au sein de la ressource, mais surtout la mauvaise évaluation qui a été faite par le CISSS de l’Outaouais de la propriétaire de La Victorienne au départ.

Publicité

Ça m'indigne de voir qu’ils n’ont pas fait leurs devoirs comme il aurait dû. Ces contrats-là n’auraient jamais dû être signés avec cette résidence-là , tonne Mme Latour.

Elle critique aussi le fait que la médiatisation de son dossier ait été nécessaire pour faire bouger les choses .

Il y a sûrement beaucoup d'autres parents comme moi qui voient des choses depuis longtemps, mais qui ne parlent pas parce qu'ils ont peur de perdre leur place , se désole la mère de famille.