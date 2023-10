Retrouvailles attendues entre Qw4rtz et une chorale de Hearst

La formation trifluvienne Qua4rtz présentera son spectacle à guichet fermé avec la chorale Boréale en chœur au Conseil des Arts de Hearst, plus de trois ans après un rendez-vous manqué en raison de la pandémie de COVID-19.

Pour nous le début de la pandémie est intimement lié à Hearst parce qu’on a tous vécu ça ici. On regardait les nouvelles dans les télévisions de l’hôtel, on s’est posé toutes les questions [ici] , raconte le résident de Trois-Rivières et membre de Qw4rtz, François Pothier-Bouchard.

La salle était comble. On avait vendu les 500 billets disponibles. Un spectacle pour lequel la chorale avait travaillé très fort pendant la semaine avec les gars de Qw4rtz. C’était un spectacle dans lequel on avait vraiment mis beaucoup de travail , précise la directrice artistique du Conseil des Arts de Hearst, Valérie Picard, sur ce spectacle qui devait être présenté le vendredi 13 mars 2020.

Ouvrir en mode plein écran François Pothier-Bouchard et François '' Fa2'' Dubé en pratique avec la chorale Boréale en chœur. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Les gars de Qw4rtz qui viennent du Québec avaient eu vent de la pandémie, un peu avant l’Ontario au niveau de l’importance et de l’impact que la pandémie aurait pu avoir , précise-t-elle.

À la générale le 12 mars, Qw4rtz annonce à la chorale qu’ils ne présenteront pas le spectacle. Le quatuor vocal aura été visionnaire et pu faire ses adieux en bonne et due forme puisque le gouvernement ontarien recommandera la suspension des rassemblements de plus de 250 personnes le 13 mars.

Metttre un hôtel mythique de Hearst sur la carte avant l'isolement

Comme cadeau de visite, le groupe Qu4rtz a laissé avant de quitter Hearst une vidéo virale cumulant aujourd’hui près de 2 millions de visionnements. Cette vidéo a été enregistrée dans une salle de bain du Companion, un hôtel reconnu entre autres pour ses soirées de karaoké.

François Pothier-Bouchard nous raconte que la genèse de succès virale a pris naissance pendant que deux membres de son quatuor appelaient leur agence et les salles de spectacle pour en connaître davantage sur l’avenir de leur tournée.

Je me suis dit que je pourrais écrire une chanson sur les mesures sanitaires [pour] apprendre aux gens les mesures de base, se laver les mains et tout ça. On a fait une petite chanson […] qu’on a lancée sur les réseaux sociaux , et en quelques heures on avait ça a atteint le 1,2 million [sur Facebook] , confie l'arrangeur musical du groupe.

C'était quand même comique pour une situation assez triste. Au bout de la ligne, il faut en rire, il faut regarder les bons points qui ont sorti de ça , souligne Valérie Picard, à propos des autres artistes qui ensuite connues des succès viraux pendant la pandémie avec des chansons du jour sur les médias sociaux, comme Damien Robitaille.

Qw4rtz redonne au suivant

La majorité des membres de la formation Accapella a fait ses débuts dans la chorale des Petits Chanteurs de Trois-Rivières.

Cette semaine, le groupe déposait leurs valises, pour une rare fois en tournée, pour donner une formation à un chœur comptant presque une trentaine de chanteurs de 30 à 60 ans provenant de Hearst.

Ça prend une belle pratique vivante et dynamique à un niveau amateur si on veut être capable de produire des Yanick Nézet-Séguin, des Joshua Bell, des musiciens d’exceptions.

On se donne le mandat d’aller faire ça une fois de temps en temps avec des chœurs amateurs, de les coacher, de leur donner des trucs, des techniques, des façons de placer leurs voix , lance Fa2.

Le retour à Hearst, c’est enfin un livre qui se ferme.

L’idée a germé dans la tête de la directrice artistique du Conseil des Arts de Hearst , Valérie Picard, après les avoir reçus en 2018. Elle a entendu dire après le spectacle qu’ils aimaient redonner au suivant dans l’art qui les a fait naître.

François Pothier-Bouchard a d'ailleurs une maîtrise en direction d’orchestre et en direction chorale au Conservatoire.

J’ai vraiment appris à diriger des chœurs, diriger des orchestres. Je me suis permis de donner des conseils à ma cheffe de chœurs parce que je voyais certaines erreurs dès fois moi je faisais quand j’étais étudiant , dit-il en toute humilité.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Michel Chabot, qui fait partie de la chorale a grandement apprécié les conseils de la formation québécoise. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Par exemple, je lui disais que des fois on bouge un peu trop. Il faut savoir se ramener et réduire le nombre de gestes qu’on fait parce que sinon ça devient un peu du vent. J’ai l’impression que les choristes peuvent saturer et ne plus savoir ce que ça veut dire , renchérit-il.

Mélissa Larose, la cheffe de chœur en prendrait encore plus de ce type de conseil pour s’améliorer.

Les chanteurs ont aussi apprécié les conseils de Fa2, comme il ne compte sur un aucun coach vocal dans la région de Hearst, nous disait Valérie Picard.

Le niveau de technique, de connaissance et d’expérience que ces gars-là ont, qu’ils partagent ça avec nous autres. C’est carrément une expérience inoubliable. Je ne pense pas que je suis le même chanteur hier qu’après aujourd’hui, qui était la même chose en 2020 quand ils sont venus , souligne Jean-Michel Chabot , un membre de la chorale.

Le groupe Qw4rtz va effectuer une performance de quatre chansons avec la chorale vendredi soir au Conseil des Arts de Hearst en conclusion de leur nouveau spectacle.