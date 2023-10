Zone tampon à Rouyn-Noranda : les citoyens bientôt rencontrés

Le dossier de la zone tampon à Rouyn-Noranda soulève des réactions jusqu'à Québec. La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, explique que des séances d’information auront lieu à la mi-novembre tandis que l’opposition reproche au gouvernement de se traîner les pieds.

La ministre Laforest réagissait ainsi à une sortie publique de la Ville de Rouyn-Noranda, qui a interpellé le gouvernement mercredi. La mairesse Diane Dallaire aimerait que le gouvernement partage son sentiment d’urgence dans ce dossier.

La future zone tampon prévoit la relocalisation de 200 ménages du Vieux-Noranda afin de les éloigner de la Fonderie Horne, située à proximité. Ce projet de zone tampon, qui devrait prendre forme dans les limites du quadrilatère Carter-Portelance, a été annoncé en mars dernier par le gouvernement du Québec au moment où la compagnie Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne, se voyait accorder une nouvelle autorisation ministérielle pour diminuer la pollution émise par l’usine.

Par courriel, la ministre Andrée Laforest signale qu’une « proposition d’entente pour le transfert des sommes sera transmise très prochainement à la Ville pour commentaires ».

Séances d'information

Deux séances d’information auront également lieu à la mi-novembre pour les propriétaires et locataires concernés, une information également communiquée par le député caquiste de Rouyn-Noranda - Témiscamingue, Daniel Bernard, plus tôt jeudi.

Je tiens à réitérer l'engagement de notre gouvernement à soutenir la Ville de Rouyn-Noranda afin de bien répondre aux besoins de sa communauté. Notre gouvernement est présent à chaque étape de la mise en œuvre du plan d’action pour soutenir la Ville.

Le bien-être de la population est une priorité pour notre gouvernement et c’est pourquoi les équipes [du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation] ont rencontré de manière individuelle plus de 80 % des locataires et des propriétaires concernés par la zone tampon depuis le mois d’avril , ajoute Mme Laforest dans sa réponse écrite.

Le député Bernard souhaite lui aussi que les résidents relocalisés soient indemnisés convenablement, mais il ne croit pas que le gouvernement tarde à agir. Il impute les délais au travail de collecte d’informations et de collecte de données mené par les équipes du ministère et auquel 80 % des résidents du quadrilatère Carter-Portelance auraient participé.

On a décidé d’aller de l’avant et de ne pas attendre [le seuil de] 100 % [de réponses], car les délais auraient été encore plus loin. Ces données vont servir à présenter un plan de compensation aux locataires et aux propriétaires , mentionne M. Bernard.

À qui la facture?

Les critiques fusent à Québec, tant du côté du Parti québécois, du Parti libéral que de Québec solidaire.

Joël Arseneau, porte-parole du PQ en matière d’environnement et d’affaires municipales, ne demande pas seulement à Québec de déployer des équipes de façon permanente dans le quartier du Vieux-Noranda, mais aussi à la multinationale Glencore d’offrir davantage de compensations pécuniaires.

Le gouvernement aurait dû refiler la totalité de la facture à la compagnie, lance-t-il. Je pense que le gouvernement peut encore le faire. Il a décidé d’injecter dans le projet de création d’une zone tampon une somme de 58 millions de dollars, mais je crois que tout le monde s’entend pour dire que cela va coûter bien plus.

Ce n’est pas normal que ce soient les contribuables de l’ensemble du Québec qui aient à payer pour une décision gouvernementale qui permettra à une fonderie de continuer d’opérer en ne respectant pas les règles environnementales de base.

Préoccupations partagées

Virginie Dufour, porte-parole libérale en matière d’affaires municipales, surveille le dossier de la Fonderie Horne depuis sa circonscription des Mille-Îles, à Laval. Elle dit partager les préoccupations des 200 ménages du quadrilatère Carter-Portelance et avance, comme la Ville de Rouyn-Noranda, que l’enveloppe de 58 millions promise par Québec est insuffisante pour aider à la relocalisation.

Le projet de zone tampon prévoit le rachat de 82 immeubles par Glencore au terme de négociations de gré à gré. La valeur marchande des immeubles devrait être établie par un inspecteur mandaté par l’entreprise.

Il faut s’assurer que les sommes seront suffisantes, mais surtout, il faut aider la municipalité dès maintenant, car elle a déjà des dépenses d'engagées, fait valoir Mme Dufour. Créer de nouvelles rues, un quartier, amener des infrastructures municipales, ça coûte cher.

Virginie Dufour, qui s’est entretenue à distance avec des résidents du Vieux-Noranda, espère que les familles ne perdront pas au change. Des gens vont devoir casser leur hypothèque, souligne-t-elle. Ils devront obtenir une nouvelle hypothèque à des taux d’intérêt beaucoup plus élevés qu’aujourd’hui.

Virginie Dufour cite aussi l’enjeu des impôts que devront payer les propriétaires d’immeubles à revenu sur leurs gains en capitaux, alors que certains devront vraisemblablement acheter ou construire de nouveaux immeubles locatifs.

De son côté, la députée solidaire Alejandra Zaga Mendez demande à Québec de consulter les citoyens, mais prévient également que l'argent des contribuables a des limites.