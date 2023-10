Banques : des pertes d’emplois qui étaient à prévoir

Le secteur bancaire, très exposé à la hausse des taux d’intérêt, est à l’avant-poste du ralentissement économique, et d’autres réductions des effectifs pourraient y survenir lors des prochains mois.

Coup sur coup, la Banque Scotia a retranché 3 % de sa main-d’œuvre à travers le monde un peu plus tôt cette semaine, puis le Mouvement Desjardins a annoncé jeudi la suppression de 400 postes.

Ce dernier, le plus important employeur du Québec avec 58 000 employés, a précisé que le contexte économique expliquait cette décision difficile .

La volatilité, l'inflation, le ralentissement ajoutent une pression supplémentaire qui nous amène à avoir une gestion saine et prudente , a indiqué le porte-parole Jean-Benoît Turcotti à Radio-Canada.

La Banque Scotia a aussi blâmé le contexte d’incertitude économique persistante pour expliquer les suppressions d’emplois.

Mais ces institutions ne sont pas les seules à subir les répercussions des hausses des taux d’intérêt.

Lors de la publication de ses résultats, la Banque Royale avait aussi prévu éliminer jusqu’à 2 % des postes d’ici la fin de l’année. La plus importante institution financière au pays avait déjà retranché 1 % de sa main-d’œuvre durant l’été.

Puis, la CIBC avait aussi annoncé avoir plus de 1700 employés de moins cette année comparativement à l’an dernier. La Banque de Montréal a aussi procédé à des mises à pied, sans en préciser le nombre.

Pour l’économiste Clément Gignac, il est clair que le secteur bancaire est l’un des premiers à subir les effets de la contraction de l’économie.

Ils sont aux premières loges du ralentissement économique. Ce qu’il faut comprendre, c’est que les demandes de prêts auto, de prêts hypothécaires, tout le crédit, ça a beaucoup diminué depuis plusieurs mois , explique-t-il.

Selon lui, ces mises à pied sont aussi un signe que la situation risque de perdurer encore plusieurs mois.

Ouvrir en mode plein écran L'économiste et sénateur Clément Gignac (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ça donne l’indication que ça ne repartira pas de sitôt, car s’ils pensaient que l’activité allait repartir, il n’y aurait pas ce type de licenciements. Je pense qu’il y a une lecture de la part des institutions financières qu’on s’en va vers un ralentissement économique plus prolongé.

M. Gignac souligne qu’en raison des avancées technologiques, les institutions financières peuvent aussi procéder à une consolidation des divisions et des équipes, ce qui amène parfois des compressions.

Baisse de la consommation

La Banque du Canada doit statuer le 25 octobre prochain sur son taux directeur, qui est à 5 % depuis juillet dernier. Les autorités monétaires ont procédé à 10 hausses depuis mars 2022 afin de calmer l’inflation.

Mais toutes ces augmentations des taux d’intérêt ont eu pour effet de diminuer la consommation, donc le recours au crédit, et de fragiliser les finances des ménages.

Plusieurs d’entre eux ont déjà prévu reporter ou abandonner des achats plus importants, comme une voiture neuve ou des meubles, indique un sondage dévoilé par la Banque du Canada cette semaine.

Environ 50 % des ménages vont renouveler leur hypothèque à des niveaux plus élevés, donc ils vont encore couper dans leurs dépenses , ajoute M. Gignac.

Ce dernier croit toujours que le pays s’en va vers une récession, qui sera toutefois différente des autres. En raison de la pénurie de main-d’œuvre et des changements démographiques, le taux de chômage ne devrait pas trop augmenter.

Mais on aura une récession, selon la définition des économistes. On devra juger sur le recul du PIB et du niveau de vie des gens , assure-t-il.

Mais malgré une situation plus défavorable, les banques canadiennes sont beaucoup moins à risque que d’autres institutions bancaires, comme les banques régionales aux États-Unis, dont certaines ont vacillé en 2023.