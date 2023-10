La Chaudronnée demande aux citoyens de ne plus faire leurs excréments à l’extérieur

La soupe populaire La Chaudronnée de l'Estrie demande aux citoyens d'utiliser une toilette pour faire leurs besoins et de ne pas les faire dehors près de l'établissement. L'organisme a dû fermer ses portes jeudi en raison d'excréments qui avaient été faits notamment sur un tapis à l'extérieur.

Le coordonnateur à La Chaudronnée de l'Estrie, François Lemieux, dit que c'est une problématique qui dure depuis plusieurs mois. On retrouve de temps en temps des excréments sur le terrain, mais là c'est devenu de plus en plus fréquent , expose-t-il.

Encore hier, on en a ramassé 3-4. On ouvre la fenêtre et les odeurs qui viennent ne sont pas très agréables.

Ouvrir en mode plein écran La Chaudronnée demande aux citoyens d'utiliser une toilette pour leurs besoins et de demander de l'aide pour en trouver une si jamais l'organisme est fermé. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Le coordonnateur met de l'avant que c'est plutôt difficile pour les personnes en situation d'itinérance d'avoir accès à des toilettes, particulièrement la nuit. Dans les jours, les organismes qui peuvent les accueillir sont ouverts. Mais lorsqu'arrive la nuit, il n'y a plus grand-chose d'accessible.

Il explique que l'organisme a pris la décision de fermer jeudi afin de faire réfléchir les auteurs de ces actes , mais aussi pour réfléchir à des solutions dans le but de régler le problème. La meilleure avenue pour l'instant serait de mettre en place une toilette chimique, mais il reste encore plusieurs éléments à analyser avant d'aller de l'avant.