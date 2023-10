Le Collège Boréal à Toronto inaugure ses nouveaux locaux

Le Collège Boréal a officiellement ouvert jeudi les portes de son nouveau campus à Toronto, dans l’est de la ville. Environ 325 étudiants suivent les cours offerts par l’établissement postsecondaire francophone.

Les locaux situés au cœur du quartier historique de la Distillerie accueillent déjà leur première cohorte depuis six semaines. Dans cet ancien entrepôt de barils de whiskey se trouvent désormais une quinzaine de salles de classe et quelques laboratoires dispersés sur quatre étages.

On est fier d'être ici , a déclaré le président du Collège Boréal, Daniel Giroux. Finalement, nous avons notre place permanente , après six déménagements pour le campus torontois depuis 2002 et une inauguration qui a lieu trois ans après la date initialement prévue.

Le nouveau campus se trouve dans le quartier de la Distillerie.

Le moment est marquant pour les francophones du sud de l'Ontario. Les lieux incarnent, aux yeux de la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney, la promesse d'un avenir prospère et enrichissant pour la communauté.

Les programmes collégiaux touchent à la santé, aux services communautaires, aux affaires et à l’informatique.

Le Collège Boréal joue un rôle déterminant en établissant un pont entre la formation postsecondaire et les perspectives d'emploi immédiat.

L'offre est intéressante pour le marché du travail, selon Saad Boussouf, qui suit un cursus en administration des affaires. Je trouve que c'est un très bon collège pour les nouveaux arrivants et même pour les étudiants au Canada.

L'établissement a signé un bail de 10 ans pour occuper cet espace et compte offrir davantage de programmes au cours des prochaines années.